Планы Минсельхоза на 2024 год: основные анонсы главы ведомства на ПМЭФ

«Ликвидность рублей находится на невысоком уровне. Наша задача — ликвидность повысить, потому что и потребность, и спрос, и желание расплачиваться в рублях у наших партнеров есть. Поэтому очень рассчитываем, что наши иностранные коллеги будут открывать счета в РФ. Объем продаж российской продукции за рубли у нас увеличивается каждый год. Здесь по всем продуктам — не только по зерну, но и по продуктам переработки тоже — есть сложности с самой ликвидностью рублей. Для того, чтобы платили нам рублями, должен быть соответствующий товарооборот со страной, которая могла бы платить рублями».