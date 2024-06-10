Планы Минсельхоза на 2024 год: основные анонсы главы ведомства на ПМЭФ

В их числе — наращивание объемов продаж продукции сельского хозяйства за рубли и борьба с погодными катаклизмами за урожай зерновых. Также министр прокомментировала ввод европейских запретительных пошлин на поставки российского продовольствия. Приведем главные тезисы из интервью министра.
Последствия заморозков
По словам Лут, российские аграрии «достаточно неплохо» справились с пересевом после заморозков, когда погибло более одного миллиона гектаров и пострадало 700 тысяч гектаров посевов.
Корректировка прогнозов по урожаю может произойти только из-за недостатка осадков. В остальных случаях ведомство ожидает выхода на заявленные объемы. «В наших расчетах, когда мы давали прогноз 132 миллиона тонн, мы сразу уже исходили из того, что у нас будут определенные природные условия. Наибольшее волнение у нас вызывает подступающая засуха. Потому что в ряде регионов Поволжского и Центрального федеральных округов у нас достаточно мало воды в почве», — добавила министр.
Планы по сборам и экспорту зерна
Минсельхоз заложил природные катаклизмы в свой прогноз по сбору зерна в России в этом году и не меняет его. Потребление зерна в стране составляет 86 миллионов тонн в год. Остальное будет направлено на экспорт, заявила журналистам Лут:
«Все будет математически считаться, прогноз по экспорту считается в соответствии с балансом. Мы внутри страны потребляем 86 миллионов тонн зерна. Мы эту цифру фиксируем и дальше исходя из того, сколько мы соберем, у нас будет дельта — излишек урожая, который мы сможем вывезти. Конечно, отправим его на экспорт».
Цены на зерно
Минсельхоз не ждет резкого скачка цен на зерно в России, но они могут еще немного вырасти.
«Сейчас разумный рост цены — это хорошо, а резкого скачка мы не ожидаем», — сказала Лут.
«На внутреннем рынке мы начали подрастать, мы выросли где-то на рубль в среднем на зерно третьего-четвертого класса. Ожидаем, что еще цена будет немного подрастать. Для наших растениеводов это прекрасно, потому что два года мы жили в достаточно низкой цене, которая была связана с большим объемом производства», — отметила она.
У российских аграриев нет потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, заявила глава Минсельхоза:
«Сейчас потребности у наших сельхозтоваропроизводителей продавать в интервенционный фонд нет, если она появится, у них будет такая возможность. Но объективно, поскольку содержать интервенционный фонд очень дорого, то лучше выдать льготные кредиты сельхозтоваропроизводителям, чтобы они создали продукт на это, чем содержать этот объем в элеваторах».
Изменения в пошлинах
Лут прокомментировала повышение пошлин на российское продовольствие, которые с 1 июля вводит Совет Евросоюза:
«Европа в прошлую пятницу приняла решение ввести фактически запретительные пошлины на поставки российского продовольствия для своих граждан. И здесь, безусловно, у нас будет снижаться объем поставок продовольствия на территорию Европы в связи с этим решением. Поэтому здесь, в принципе, если Европа не хочет кормить своих граждан, значит, это их выбор, нам есть куда деть нашу продукцию, мы осуществим поставку в дружественные страны».
Перспективы продаж сельхозпродукции
Потребность, спрос и желание иностранцев покупать российское продовольствие в рублях есть. Минсельхоз ждет, когда они начнут открывать счета в России, проработает с ведомствами возможность повышения ликвидности, сообщила Лут:
«Ликвидность рублей находится на невысоком уровне. Наша задача — ликвидность повысить, потому что и потребность, и спрос, и желание расплачиваться в рублях у наших партнеров есть. Поэтому очень рассчитываем, что наши иностранные коллеги будут открывать счета в РФ. Объем продаж российской продукции за рубли у нас увеличивается каждый год. Здесь по всем продуктам — не только по зерну, но и по продуктам переработки тоже — есть сложности с самой ликвидностью рублей. Для того, чтобы платили нам рублями, должен быть соответствующий товарооборот со страной, которая могла бы платить рублями».
По словам главы ведомства, Россия переориентирует предназначенные для Турции объемы пшеницы после запрета страной ее импорта, при этом о готовности покупать больше российской пшеницы уже заявил Египет:
«Вот сегодня была встреча с Египтом, Египет готовы покупать больше пшеницы, потому что для них это ключевой продукт, один из ключевых продуктов, и у них активно очень растет население в силу разных причин. Поэтому здесь мы не видим каких-то сложностей. Временные меры, нет вопросов, мы переориентируемся. Дальше будем смотреть на торговлю с Турцией, которая в любом случае остается нашим стратегическим партнером», — сказала Лут.
Планы на экспорт вина
По словам главы Минсельхоза, в планах намечено наращивание экспорт вина, но сначала нужно закрыть потребности внутреннего рынка.
«Конечно, планы (по наращиванию экспорта вина — ред.) есть, но сначала надо обеспечить свой рынок. Поэтому пока у нас первоочередной задачей является обеспечение внутреннего рынка, на котором доля нашего вина составляет порядка 50% — как в деньгах, так и в физическом объеме», — сказала она и добавила, что развитие экспорта вина — «это задача на долгосрочную перспективу».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева