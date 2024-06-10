Нефть и природный газ. Перспективы недели

∙ Падение цен на природный газ, а также перспектива его перенасыщения в ближайшие годы простимулируют продажи грузовиков и судов, работающих на данном виде топлива. Каждый третий новый большегрузный грузовик, проданный в Китае в апреле, работал на газе. То же самое и с судоходством, где СПГ может выступать одной из альтернатив мазуту.