Нефть и природный газ. Перспективы недели

Нефть марки Brent на прошлой неделе провалилась в нижний блок консолидации на уровне $76−80 за баррель. Какое-то время она, скорее всего, продолжит торговаться именно в этом диапазоне. Давление на цены сырьевых товаров может также оказывать возобновившийся рост индекса доллара DXY.
На прошлой неделе рынок оценивал очередное решение ОПЕК+. На этой все внимание будет приковано к следующим событиям:
∙ 11 июня, вторник — публикация ежемесячного отчета ОПЕК, а также краткосрочного прогноза по рынку энергоресурсов от EIA. API сообщит еженедельные данные по запасам сырой нефти в США.
∙ 12 июня, среда — ежемесячный отчет МЭА. EIA огласит официальные данные по еженедельной динамике запасов сырой нефти в США. В этот же день ФРС вынесет очередное решение по ставке.
Сегодня возможно снижение объемов торгов из-за выходных в Китае.
Новостной фон
∙ Падение цен на природный газ, а также перспектива его перенасыщения в ближайшие годы простимулируют продажи грузовиков и судов, работающих на данном виде топлива. Каждый третий новый большегрузный грузовик, проданный в Китае в апреле, работал на газе. То же самое и с судоходством, где СПГ может выступать одной из альтернатив мазуту.
∙ Администрация Байдена использует падение цен на нефть для пополнения резервов. Минэнерго США в пятницу объявило о двух заявках на пополнение стратегического резерва — 1,5 млн баррелей с поставкой в сентябре и 4,5 млн баррелей с поставками в октябре — декабре.
Цены на природный газ в США приблизились к психологической отметке в $3 за MMBtu. Здесь нарастает риск коррекционного отката. При этом пробой уровня $3 будет сигнализировать о возможном походе к следующей технической цели — $3,288.
Факторы, которые окажут влияние на рынок природного газа в ближайшие недели, — погода и решение ЕС по санкциям против российского СПГ.
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