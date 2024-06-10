Названа возможная альтернатива нефти на мировых рынках

Электромобили и грузовики, работающие на сжиженном природном газе, на 10−12 процентов снизят необходимость в дизельном топливе и бензине в Китае уже к концу года. Такой прогноз опубликовал научно-исследовательский институт Китайской национальной нефтяной корпорации.