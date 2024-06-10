Мишустин раскрыл срок индексации пенсий работающим пенсионерам

Медианную зарплату получает большинство работающих россиян, а минимальная оплата составит почти половину от такого показателя. Так, МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тыс. рублей в месяц, а к 2030 году показатель составит уже не менее 35 тыс. рублей. В 2024 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 19,242 тыс. руб.