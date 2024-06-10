Мишустин раскрыл срок индексации пенсий работающим пенсионерам

Эта мера коснется порядка 7,8 миллиона человек, уточнил премьер-министр.
«Такие люди обладают солидным опытом и навыками, востребованы на рынке. Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов», — заявил он.
Мишустин пояснил, что «процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и максимально удобно для людей — без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны».
Помимо пенсий
Помимо возвращения индексации пенсий работающих пенсионеров, будет повышен размер МРОТ, который с 2025 года будет увязан с медианной зарплатой.
Медианную зарплату получает большинство работающих россиян, а минимальная оплата составит почти половину от такого показателя. Так, МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тыс. рублей в месяц, а к 2030 году показатель составит уже не менее 35 тыс. рублей. В 2024 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 19,242 тыс. руб.
Напомним, что 7 июня в рамках своего выступления на ПМЭФ президент России Владимир Путин призвал парламентариев в ходе весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года.
Вице-премьер Татьяна Голикова на полях ПМЭФ азявила, что на эту индексацию потребуется минимум 100 млрд рублей из федерального бюджета.
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