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Каким будет курс рубля 11 июня 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля 11 июня в 2024 году. Вместе с инвестиционным стратегом «БКС Мир инвестиций» Александром Бахтиным рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке.

Александр Бахтин
аналитик
Источник: Freepik

Российский рынок акций начал неделю разнонаправленной динамикой. Индекс Мосбиржи после импульса роста в район 3250 п. отступил ниже уровня открытия торгов, консолидировавшись у 3200 п.

Поводом к снижению могла выступить волна укрепления рубля. Кроме того, цены на нефть откатились от дневных максимумов. При этом Brent пока держится вблизи $80 за баррель несмотря на рост индекса доллара.

Мировые рынки сегодня торговались в неполном составе: в Китае отметили национальный праздник — День драконьих лодок. Европейские и американские индексы демонстрировали сдержанную динамику, инвесторы переходят к выжидательной позиции перед заседанием ФРС, которое состоится в среду.

Во вторник выйдет несколько важных для рынка нефти публикаций: ОПЕК представит свой ежемесячный отчет, EIA выпустит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей, а API сообщит еженедельные данные по запасам сырой нефти в США.

Из корпоративных событий отметим публикацию финрезультатов Сбера по РПБУ за май и операционных показателей Аэрофлота

Прогноз по индексу Мосбиржи на 11 июня — 3175−3275 п.

Пара доллар-рубль в понедельник двигалась вокруг уровня 89. Ближе к концу дня позиции рубля стали крепче, хотя глобальный доллар продолжил медленное укрепление. Индекс DXY подобрался к 105 п. Цены на нефть удерживаются вблизи $80 за баррель. Текущая динамика рубля может указывать на нестабильный спрос на валюту со стороны импортеров, что может быть связано со сложностями в трансграничных расчетах. Также рубль мог получить поддержку после сообщений Минфина о росте нефтегазовых доходов России в январе-мае на 73,5% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. По нашим оценкам, во вторник доллар может двигаться в пределах 88−91.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»