Каким будет курс рубля 11 июня 2024: прогноз эксперта

Пара доллар-рубль в понедельник двигалась вокруг уровня 89. Ближе к концу дня позиции рубля стали крепче, хотя глобальный доллар продолжил медленное укрепление. Индекс DXY подобрался к 105 п. Цены на нефть удерживаются вблизи $80 за баррель. Текущая динамика рубля может указывать на нестабильный спрос на валюту со стороны импортеров, что может быть связано со сложностями в трансграничных расчетах. Также рубль мог получить поддержку после сообщений Минфина о росте нефтегазовых доходов России в январе-мае на 73,5% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. По нашим оценкам, во вторник доллар может двигаться в пределах 88−91.