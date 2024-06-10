Каждый третий россиянин готов снизить зарплатные требования ради работы

РБК со ссылкой на исследование пишет, что наименее гибкими оказались IT-специалисты.
Индекс снижения зарплатных амбиций достиг исторического максимума: в первом квартале 2024 года он составил 0,15 пункта.
По данным исследования, наибольшую гибкость проявляют представители сферы закупок, тогда как IT-специалисты остаются наиболее непримиримыми в этом вопросе.
Географический анализ показал, что жители Северо-Западного федерального округа демонстрируют наименьшую готовность к снижению зарплат (0,05 пункта), в то время как на Дальнем Востоке наблюдается наибольшая готовность к компромиссу (0,25 пункта).
Исследование сервиса «Работа.ру» в мае 2024 года показало, что россияне считают идеальной зарплатой сумму более 140 тыс. рублей в месяц. При этом мужчины хотели бы зарабатывать в среднем 171 тыс. рублей, а женщины — 125 тыс. рублей.
В 2023 году зарплатные ожидания россиян стали рекордными по сравнению с предыдущими периодами. По данным опроса Anderida Financial Group, россияне тогда считали достойной зарплату выше 181 тыс. руб. в месяц. Удовлетворение существующим уровнем дохода выражали 35% респондентов, еще треть — говорили об обратном.
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