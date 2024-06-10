Каждый третий россиянин готов снизить зарплатные требования ради работы

Исследование сервиса «Работа.ру» в мае 2024 года показало, что россияне считают идеальной зарплатой сумму более 140 тыс. рублей в месяц. При этом мужчины хотели бы зарабатывать в среднем 171 тыс. рублей, а женщины — 125 тыс. рублей.