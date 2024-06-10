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Каждый десятый россиянин заявил об улучшении финансового положения

За последние месяцы 11% россиян заметили улучшение материального положения за последние два-три месяца, показал опрос Фонда «Общественное мнение».

Источник: Агентство «Москва»

По результатам исследования, молодежь в возрасте от 18 до 30 лет чаще других отмечает рост достатка (20%).

Однако 16% респондентов сообщили об ухудшении своего материального положения за тот же период. Среди россиян в возрасте от 46 до 60 лет каждый пятый (20%) придерживается этого мнения, отмечают социологи.

Судя по данным ФОМ, около 72% россиян не ощутили изменений в своем материальном положении, в то время как оставшиеся 1% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 17 по 19 мая 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет. География исследования — 104 населенных пункта в 53 регионах РФ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Виктория Воропаева