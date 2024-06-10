Какой срочный вклад принесет максимальную выгоду

Банк Русский Стандарт предлагает клиентам вклад «Продвинутый процент» под 18% (такой процент будет не на весь период) годовых при условии, если сумма будет выше 100 тысяч рублей и срок вложения составит 183 дня. Процент будет выплачен банком в конце срока и будет распределён следующим образом: с 1 по 61 день — 18%, с 62 по 122 день — 15%, с 123 по 183 день — 13%. Таким образом гарантированная ставка по вкладу составит 15,333% годовых, подсчитал финансист.