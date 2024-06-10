Какой срочный вклад принесет максимальную выгоду

По мнению Переславского, при выборе срочного вклада важно оценить свои финансовые цели, потребности и возможность заблаговременного планирования средств, чтобы определить, насколько данная форма вложения подходит именно вам.
К преимуществам срочных вкладов относятся высокие процентные ставки, стабильность дохода за счет фиксированного срока и процентных ставок, долгосрочное планирование.
Вместе с тем, у срочных вкладов есть и недостатки: ограничения на снятие средств до истечения срока, штрафные санкции за досрочное изъятие или отсутствие возможности корректировки условий вклада после его открытия.
Какой же срочный вклад принесет максимальную выгоду, если его открыть прямо сейчас?
Так, Сбер предлагает вклад «Лучший» под 18% срок от 1 месяца без пополнения и снятия от 100 тысяч рублей.
Банк Русский Стандарт предлагает клиентам вклад «Продвинутый процент» под 18% (такой процент будет не на весь период) годовых при условии, если сумма будет выше 100 тысяч рублей и срок вложения составит 183 дня. Процент будет выплачен банком в конце срока и будет распределён следующим образом: с 1 по 61 день — 18%, с 62 по 122 день — 15%, с 123 по 183 день — 13%. Таким образом гарантированная ставка по вкладу составит 15,333% годовых, подсчитал финансист.
Московский Кредитный Банк (МКБ) — 18% годовых, срок от 95 дней до 1100. Процент — в конце года, сумма от 10 тысяч рублей до 3 миллионов.
Банк ДОМ.РФ — 18,3% годовых. Срок 181 день. Сумма 1 миллион рублей.
Росбанк — 18% годовых. Срок 6 — 12 месяцев. Сумма от 100 тысяч рублей до 15 миллионов рублей.
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