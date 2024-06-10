Как выгодно уйти в отпуск этим летом

Эксперт напомнил, что отпускные выплаты рассчитываются на основе среднего заработка сотрудника за последние 12 календарных месяцев.
Средний заработок определяется путем деления суммы начисленной заработной платы за этот период на 12 и на количество календарных дней в расчетном периоде (29.3 дня в месяц).
«Если в расчетный период включены временные периоды, когда сотрудник получал меньшую зарплату, например, из-за болезни или других уважительных причин, это может снизить размер отпускных», — отмечает юрист.
В таких случаях перерасчет отпускных возможен на основании более благоприятного для сотрудника периода, а это требует подачи соответствующего заявления в бухгалтерию.
Индексация зарплаты происходит в соответствии с внутренними положениями компании или по законодательству, которое обязывает работодателей пересматривать зарплату в зависимости от уровня инфляции.
«Учитывая индексацию, отпускные выплаты могут быть увеличены, если сотрудник возьмет отпуск после того, как его зарплата была повышена», — поясняет Меркулов.
В процессе выбора отпуска необходимо учитывать, что в начале лета (июнь) часто случаются плановые пересмотры зарплат, что может положительно сказаться на размере отпускных.
В середине лета (июль) традиционно наибольшее количество сотрудников находится в отпусках. Но если организация не проводит индексацию зарплат в это время, финансовых преимуществ может не быть.
В конце лета (август) отпуск может быть финансово выгодным, если у компании предусмотрена ежегодная индексация зарплаты к концу года — это также может позволить учесть любые годовые премии в расчет отпускных.
Меркулов также напомнил, что по Трудовому кодексу сотрудник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. При этом отпуск может быть разделен на части, одна из которых должна быть не менее 14 дней.
Важно учитывать утвержденный график отпусков, который составляется работодателем с учетом пожеланий сотрудников. Изменение даты отпуска возможно только по согласованию сторон. Юрист порекомендовал планировать отпуск заранее и учитывать возможные изменения в графике работы, премии и другие финансовые факторы, которые могут повлиять на размер отпускных.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Рогачева Елена.