Как выгодно уйти в отпуск этим летом

Меркулов также напомнил, что по Трудовому кодексу сотрудник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. При этом отпуск может быть разделен на части, одна из которых должна быть не менее 14 дней.