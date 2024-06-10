Главные события финансовых рынков 10−16 июня

В России

На прошлой неделе ЦБ РФ был осторожен и не стал повышать ставку. А будет ли она повышена в июле — зависит от данных по инфляции за май, которые выйдут уже на этой неделе. Показатель может составить 0,7% м/м, или 9% годовых в сезонно сглаженном годовом выражении. Если так, ЦБ, вероятнее всего, повысит ставку в июле.