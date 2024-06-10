Главные события финансовых рынков 10−16 июня

Макроэкономика
На этой неделе ФРС США, вероятно, сохранит процентную ставку неизменной на уровне 5,25−5,5%. Рынок труда охлаждается, но этого мало для начала смягчения денежно-кредитной политики.
Также на неделе выйдут данные по инфляции за май в Китае. Показатель может составить около 0,3% год к году. Потребительский спрос в Китае невысок, но производство продолжает расти.
В России
На прошлой неделе ЦБ РФ был осторожен и не стал повышать ставку. А будет ли она повышена в июле — зависит от данных по инфляции за май, которые выйдут уже на этой неделе. Показатель может составить 0,7% м/м, или 9% годовых в сезонно сглаженном годовом выражении. Если так, ЦБ, вероятнее всего, повысит ставку в июле.
Нефть
Котировки нефти BRENT на этой неделе по-прежнему будут находиться в диапазоне 77,2−83,8 долларов за баррель. Цены на «черное золото» поддерживают несколько факторов: решение ОПЕК+ продлить квоты на добычу, напряженность на Ближнем Востоке и автомобильный сезон в США.
Рубль
Нет оснований полагать, что рубль на неделе выйдет из коридора 85,6−91,6 за доллар.
В минувшую пятницу ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16%, но дал жесткий сигнал, что в июле она может быть повышена. Поэтому ставки по депозитам и по кредитам, вероятно, продолжат расти. Это делает рублевые вклады привлекательнее и стабилизирует курс.
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