Дорогие метры: как меняет рынок аренды жилья в Санкт-Петербурге проведение ПМЭФ и сезон Белых ночей

Практически все туристы (да и командировочные тоже) начинают планирование поездки с поиска жилья и покупки билетов к месту назначения. В так называемый «высокий сезон» цены растут и на первое, и на второе. И если с дорогой все более-менее понятно — тарифы регулируются со стороны государства, то с жильем у туристов возникают вопросы.
С широко открытыми глазами
Редакция Финансов Mail.ru в преддверии Петербургского международного экономического форума решила изучить предложения на рынке аренды Северной столицы. Особо пристально рассматривались две локации мегаполиса: рядом с «Экспофорумом», где проводится ПМЭФ, и в «Золотом треугольнике» (территория, ограниченная Адмиралтейской и Дворцовой набережными, Адмиралтейским проспектом, Гороховой улицей и набережной реки Фонтанки).
Первая категория жилья — отели и гостиницы. Тут все было просто: недорогих номеров нам найти не удалось, все было забронировали или компаниями-участниками форума, или обычными туристами. Дорогих номеров тоже было крайне мало, цена составляла свыше 15 тысяч в сутки.
Второй вид аренды — квартиры в тех же локациях: поближе к Шушарам и «Экспофоруму», и поближе к историческому Петербургу. Рядом с местом проведения ПМЭФ, в спальных районах, на сутки можно было снять студию в 17−20 метров за 3−4 тысячи рублей. По мнению редакции, для глубоко спального района, без развитой транспортной инфраструктурой это дорого. Если снимать здесь жилье на месяц или более, то стоимость студий в новых домах и малой площадью составляет в месяц 22−30 тысяч рублей.
Вариантов аренды квартиры в историческом центре Петербурга редакции также удалось найти не много. Посуточно цена за «однушку» в 35−45 метров в среднем составляла от 8 тысяч в сутки. Большие, 200-метровые варианты в исторических домах, с хорошим ремонтом и дорогой мебелью, начинаются от 15 тысяч в сутки и могут доходить до 45 тысяч (и это не самый дорогой вариант, который нам удалось найти).
Если снимать квартиру в центре Питера на месяц и дольше, то за «однушку» придется платить от 50 тысяч в месяц.
«Трешка» площадью 70 квадратных метров с мебелью из Икеи и простеньким ремонтом обойдется гостям города в 150 тысяч рублей. 350-метровые хоромы в двух минутах от Эрмитажа стоят 300 тысяч в месяц.
Факторы стоимости
Как рассказал Финансам Mail.ru независимый эксперт рынка недвижимости Павел Коленин, стоимость аренды формируется из нескольких факторов, основным из которых является спрос.
«Для Санкт-Петербурга самый высокий спрос со стороны туристов и командировочных приходится на июнь. Большинству хочется попасть в этот город с не самым мягким климатом именно в теплое время года. А так как в июне в северной части страны начинаются Белые ночи, то спрос на жилье в Северной столице усиливается вдвое», — отметил специалист.
Об этом говорит и ценовое деление в гостиницах: до 1 мая — низкий сезон — цены минимальны. С 1 мая по конец сентября — высокий сезон. Несколько дней на период ПМЭФ — каждый год — отдельный, сверхвысокий тариф. Часть отелей традиционно даже не ставят открытые цены на даты крупнейшего российского экономического события, так как часть компаний-участников форума бронируют одни и те же отели из года в год.
Оптом — поселим
Павел Коленин отмечает, что, помимо цены (а за ними еще может наблюдать ФАС и другие ведомства), гостиницы могут в период повышенного спроса ставить другие ограничения, например, брать постояльцев на не менее чем на 5 дней или дольше. Это дает возможность сдавать номера без «окон», что также наращивает прибыль.
«Помимо Петербурга, такие ограничения могут вводить владельцы отелей и в других городах, пользующихся популярностью у туристов», — добавил эксперт.
«Санкт-Петербург стал абсолютным лидером по бронированиям этим летом среди всех российских городов. На втором месте — Сочи, далее идут Зеленоградск. Также в топ-10 вошли Москва, Кисловодск, Казань, Калининград, Светлогорск, Анапа и Геленджик», — добавил Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.
По данным площадки, средняя стоимость посуточного жилья в Санкт-Петербурге на это лето составит 4 963 рубля за сутки. Это на 16% больше, чем было прошлым летом.
«Санкт-Петербург таким образом обогнал Москву, где арендная ставка в среднем 4 725 рублей за сутки», — отметил Юрий Кузнецов.
Дело частное и экономное
Туристы всё чаще отдают предпочтение частному жилью, квартирам и апартаментам. «Если сравнивать с гостиницами, где берут плату за каждого гостя, посуточное жильё часто оказывается дешевле на 30−50%, так как, как правило, здесь не требуется доплата за каждого проживающего», — объясняет такой спрос представитель Суточно.ру.
Кроме того, здесь больше приватности, есть кухонная зона, стиральная машинка. можно беспрепятственно заказывать готовую еду и продукты. Это также помогает сделать путешествие экономным.
Наибольшим спросом в Санкт-Петербурге пользуются однокомнатные квартиры и студии. Главными критериями, по которым гости подбирают жильё, являются:
— близость к метро,
— близость к центру,
— наличие в квартире wi-fi,
— наличие кухонной зоны.
Cамые востребованные районы Петербурга для аренды у туристов — Центральный, Адмиралтейский, Московский, Выборгский и Приморский районы.
«Дешевле всего в Санкт-Петербурге из востребованных для аренды районов обходится проживание в Невском, Калининском и Адмиралтейском районах. Любителям центра рекомендую Адмиралтейский район. Он находится по соседству с Центральным районом, но разница в арендных ставках — около 30%», — резюмировал ситуацию в городе Юрий Кузнецов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Автор Елена Лесничая