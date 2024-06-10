Дорогие метры: как меняет рынок аренды жилья в Санкт-Петербурге проведение ПМЭФ и сезон Белых ночей

Второй вид аренды — квартиры в тех же локациях: поближе к Шушарам и «Экспофоруму», и поближе к историческому Петербургу. Рядом с местом проведения ПМЭФ, в спальных районах, на сутки можно было снять студию в 17−20 метров за 3−4 тысячи рублей. По мнению редакции, для глубоко спального района, без развитой транспортной инфраструктурой это дорого. Если снимать здесь жилье на месяц или более, то стоимость студий в новых домах и малой площадью составляет в месяц 22−30 тысяч рублей.