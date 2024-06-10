Доходы бюджета РФ выросли в январе-мае 2024 года почти в полтора раза

Динамика поступления доходов и финансирования расходов за первые пять месяцев 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете (№ 540-ФЗ от 27 ноября 2023 года), следует из опубликованной Минфином РФ предварительной оценки исполнения главного финансового документа страны.
По предварительной оценке, доходы бюджета в январе-мае 2024 года составили 14,289 трлн рублей, что на 45,5% выше аналогичного периода 2023 года. Ключевые ненефтегазовые доходы показывают положительную динамику:
+34% для федерального бюджета;
+28% для бюджетной системы в целом.
Дополнительные нефтегазовые доходы накапливаются в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и используются для обеспечения устойчивости бюджетной системы. В закон о бюджете внесены поправки, предусматривающие снижение оценки поступления дополнительных нефтегазовых доходов.
Поступления оборотных налогов, включая НДС, выросли на 19,1%, превышая плановые показатели и создавая основу для дальнейшего роста доходов.
Ненефтегазовые доходы составили 9,338 трлн рублей, рост составил 34,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Расходы федерального бюджета в январе-мае 2024 года составили 15,272 трлн рублей, что на 18,9% выше уровня прошлого года. «Увеличение расходов предусмотрено в поправках к закону о бюджете. Федеральный бюджет за январь-май 2024 года сложился с дефицитом в размере 983 млрд рублей, что на 2 трлн рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года», — уточняет финансовое ведомство.
Таким образом, исполнение федерального бюджета осуществляется согласно параметрам первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, а операции с ФНБ проводятся в рамках механизма «бюджетного правила».
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Виктория Воропаева