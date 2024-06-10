Доходы бюджета РФ выросли в январе-мае 2024 года почти в полтора раза

Расходы федерального бюджета в январе-мае 2024 года составили 15,272 трлн рублей, что на 18,9% выше уровня прошлого года. «Увеличение расходов предусмотрено в поправках к закону о бюджете. Федеральный бюджет за январь-май 2024 года сложился с дефицитом в размере 983 млрд рублей, что на 2 трлн рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года», — уточняет финансовое ведомство.