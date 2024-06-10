ЦБ Пакистана снизил ключевую ставку до 20,5%

В то же время он отметил сохранение некоторых рисков краткосрочного повышения инфляции, связанных с неопределенностью в отношении будущих корректировок цен на энергоносители. По оценке Центробанка, реальный рост национального ВВП остается умеренным на уровне 2,4%, при этом восстановление уровня производства в промышленном секторе частично компенсирует сильный рост в сельском хозяйстве. Сокращение дефицита текущего счета помогло увеличить валютные резервы страны примерно до $9 млрд, несмотря на крупные выплаты по долгам.