Будет ли покупка гособлигаций выгоднее вклада в банке

На прошлой неделе ЦБ сохранил ключевую ставку 16% годовых, но предупредил, что если темпы инфляции не снизятся, то уже в июле ставка может быть повышена. Экспертные прогнозы пока звучат разные — есть варианты с повышением до 17, 18 и даже до 20% годовых. Вероятность снижения ставки при таком раскладе и сигналах теперь представляется практически нереалистичной как минимум до конца 2024 года.
На фоне прошедшей в июне очередной волны повышения ставок по банковским вкладам (в среднем до 17−18%, но в некоторых банках иногда даже выше) большинство ОФЗ имеют доходности ниже предложений банков по депозитам, подчеркивает аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев. Однако интересные идеи на рынке госдолга в зависимости от типа гособлигаций, безусловно, есть, следует из слов эксперта.
ОФЗ продаются в любой момент без потери дохода, а досрочное закрытие вклада лишит процентов.
Во-первых, это ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) — облигации, ставка купона по которым привязана к ставке ЦБ или RUONIA. Они часто могут предложить более высокую доходность, нежели бумаги аналогичного кредитного качества, но с фиксированным доходом, говорит Корнев.
Другая идея при текущем раскладе со ставками — покупка именно в долгосрочные портфели гособлигаций с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) с длинными сроками до погашения. «Это позволит инвесторам зафиксировать текущий, довольно высокий, уровень рублевой доходности на длительный срок — дольше, чем предлагается по вкладам в банках по повышенным процентам на данный момент. В случае снижения ставок ЦБ, которое рано или поздно произойдет, инвесторы смогут заработать помимо купона еще и на росте котировок этих бумаг, который у ОФЗ-ПД с длинной дюрацией может быть довольно большим. Среди рисков в данном случае стоит отметить возможную просадку стоимости портфеля в случае, если ЦБ повысит ставку выше текущего уровня», — рассказывает эксперт.
В целом же динамика на рынке ОФЗ будет смешанной и зависит от срока погашения, указывает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Станислав Токуда. Так, доходности к погашению ОФЗ с погашением до двух-трех лет будут ближе к уровню ключевой ставки Банка России, а доходности ОФЗ с погашением более трех лет, включая самые длинные облигации, будут колебаться, что связано с выходом новых данных по инфляции, инфляционным ожиданиям и динамике кредитования, рассказывает он.
И банковские вклады, и ОФЗ — это вложения консервативные, в отличие, например, от акций. Но между ними есть свои нюансы и зависят они от целей и сроков планирования того, как вложить свои свободные деньги. Так, если посмотреть на конкретные предложения банков, то сейчас они предлагают выгодные условия именно по краткосрочным депозитам. «Но у этого инструмента есть большой недостаток в виде отсутствия ликвидности. Ни для кого не секрет, что после цикла роста ключевой ставки идет цикл ее снижения. Соответственно, на пике цикла необходимо фиксировать высокие ставки на длительный период, а это можно сделать только через рынок облигаций, так как банки не предлагают столь выгодные условия по длинным вкладам», — говорит руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Антон Пустовойтов.
Разница еще и в том, что гособлигации в любой момент можно продать без потери полученного дохода, тогда как досрочное закрытие вклада обычно лишает инвестора накопленных процентов, напоминает Корнев.