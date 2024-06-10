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Будет ли покупка гособлигаций выгоднее вклада в банке

Нынешние планы Банка России держать ключевую ставку высокой довольно долгое время могут привлечь некоторых розничных инвесторов на рынок госдолга. Сейчас большинство облигаций федерального займа (ОФЗ) по доходности практически равны доходности по банковским вкладам. Однако некоторые ОФЗ могут теоретически оказаться выгоднее депозита в банке даже по нынешним ставкам, приближающимся иногда к 20% годовых, допускают аналитики.

Источник: Российская газета

На прошлой неделе ЦБ сохранил ключевую ставку 16% годовых, но предупредил, что если темпы инфляции не снизятся, то уже в июле ставка может быть повышена. Экспертные прогнозы пока звучат разные — есть варианты с повышением до 17, 18 и даже до 20% годовых. Вероятность снижения ставки при таком раскладе и сигналах теперь представляется практически нереалистичной как минимум до конца 2024 года.

На фоне прошедшей в июне очередной волны повышения ставок по банковским вкладам (в среднем до 17−18%, но в некоторых банках иногда даже выше) большинство ОФЗ имеют доходности ниже предложений банков по депозитам, подчеркивает аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев. Однако интересные идеи на рынке госдолга в зависимости от типа гособлигаций, безусловно, есть, следует из слов эксперта.

ОФЗ продаются в любой момент без потери дохода, а досрочное закрытие вклада лишит процентов.

Во-первых, это ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) — облигации, ставка купона по которым привязана к ставке ЦБ или RUONIA. Они часто могут предложить более высокую доходность, нежели бумаги аналогичного кредитного качества, но с фиксированным доходом, говорит Корнев.

Другая идея при текущем раскладе со ставками — покупка именно в долгосрочные портфели гособлигаций с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) с длинными сроками до погашения. «Это позволит инвесторам зафиксировать текущий, довольно высокий, уровень рублевой доходности на длительный срок — дольше, чем предлагается по вкладам в банках по повышенным процентам на данный момент. В случае снижения ставок ЦБ, которое рано или поздно произойдет, инвесторы смогут заработать помимо купона еще и на росте котировок этих бумаг, который у ОФЗ-ПД с длинной дюрацией может быть довольно большим. Среди рисков в данном случае стоит отметить возможную просадку стоимости портфеля в случае, если ЦБ повысит ставку выше текущего уровня», — рассказывает эксперт.

В целом же динамика на рынке ОФЗ будет смешанной и зависит от срока погашения, указывает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Станислав Токуда. Так, доходности к погашению ОФЗ с погашением до двух-трех лет будут ближе к уровню ключевой ставки Банка России, а доходности ОФЗ с погашением более трех лет, включая самые длинные облигации, будут колебаться, что связано с выходом новых данных по инфляции, инфляционным ожиданиям и динамике кредитования, рассказывает он.

И банковские вклады, и ОФЗ — это вложения консервативные, в отличие, например, от акций. Но между ними есть свои нюансы и зависят они от целей и сроков планирования того, как вложить свои свободные деньги. Так, если посмотреть на конкретные предложения банков, то сейчас они предлагают выгодные условия именно по краткосрочным депозитам. «Но у этого инструмента есть большой недостаток в виде отсутствия ликвидности. Ни для кого не секрет, что после цикла роста ключевой ставки идет цикл ее снижения. Соответственно, на пике цикла необходимо фиксировать высокие ставки на длительный период, а это можно сделать только через рынок облигаций, так как банки не предлагают столь выгодные условия по длинным вкладам», — говорит руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Антон Пустовойтов.

Разница еще и в том, что гособлигации в любой момент можно продать без потери полученного дохода, тогда как досрочное закрытие вклада обычно лишает инвестора накопленных процентов, напоминает Корнев.