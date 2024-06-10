Будет ли покупка гособлигаций выгоднее вклада в банке

И банковские вклады, и ОФЗ — это вложения консервативные, в отличие, например, от акций. Но между ними есть свои нюансы и зависят они от целей и сроков планирования того, как вложить свои свободные деньги. Так, если посмотреть на конкретные предложения банков, то сейчас они предлагают выгодные условия именно по краткосрочным депозитам. «Но у этого инструмента есть большой недостаток в виде отсутствия ликвидности. Ни для кого не секрет, что после цикла роста ключевой ставки идет цикл ее снижения. Соответственно, на пике цикла необходимо фиксировать высокие ставки на длительный период, а это можно сделать только через рынок облигаций, так как банки не предлагают столь выгодные условия по длинным вкладам», — говорит руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Антон Пустовойтов.