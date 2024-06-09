Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам могут принять уже летом

«Напомню, что существует несколько законопроектов, касающихся индексации пенсий работающим пенсионерам, в том числе и подготовленные фракцией ЛДПР. Президент на Петербургском экономическом форуме поставил задачу принять законопроект об индексации уже в эту сессию. Для того, чтобы бюджет, который правительство внесет в Госдуму, уже содержал те параметры, которые необходимы для индексации», -пояснил Нилов.
Он отметил, что в ближайшие дни уже станет ясно, вернутся ли депутаты к рассмотрению уже существующих законопроектов об индексации пенсий работающим пенсионерам или это будет новая инициатива.
«Главное определено — ресурсы на это есть», — подчеркнул депутат.
Напомним, что с 2025 года по решению президента России, озвученному на площадке Петербургского международного экономического форума, будет возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров.
«По поручению президента мы совместно с депутатами Государственной думы в ближайшее время подготовим поправки в федеральное законодательство и оперативно внесем законопроект. Сроки сжатые. Необходимо обеспечить принятие законопроектов в эту, весеннюю сессию, с тем, чтобы индексация возобновилась с 1 февраля 2025 года», — заявил глава Минтруда Антон Котяков.
На сегодняшний день в России трудятся 7,8 млн пенсионеров, отметили в Минтруде.
С 2025 года индексации страховых пенсий будет происходить не с января, а с февраля.