Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам могут принять уже летом

«Напомню, что существует несколько законопроектов, касающихся индексации пенсий работающим пенсионерам, в том числе и подготовленные фракцией ЛДПР. Президент на Петербургском экономическом форуме поставил задачу принять законопроект об индексации уже в эту сессию. Для того, чтобы бюджет, который правительство внесет в Госдуму, уже содержал те параметры, которые необходимы для индексации», -пояснил Нилов.