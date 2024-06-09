«Вкусно — и точка» передумала открывать рестораны в Абхазии

Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор заявил о планах сети выйти на новые рынки, в том числе в Абхазию, в декабре 2022 года. «Непризнанные республики к нам тоже обращаются. Мы все делаем, чтобы туда зайти, например в Абхазию. Но от нас это не зависит. Новые территории мы пока не рассматриваем, в том числе Крым», — сказал он тогда.