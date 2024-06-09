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В Росбиотехе выплатят талантливым студентам в ходе обучения более 400 тыс. рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский биотехнологический университет поощрит абитуриентов — победителей олимпиад, которые поступили без сдачи вступительных испытаний и в дальнейшем будут хорошо учиться, выплатой в 400 тыс. рублей. Поощрение также получат студенты, успешно сдавшие ЕГЭ и набравшие более 80 баллов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Источник: РИА "Новости"

«При сдаче ЕГЭ на 100 баллов и хорошей успеваемости во время обучения студент Росбиотеха может получить выплату в размере более 300 тыс. рублей, а в случае поступления без вступительных экзаменов — более 400 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе.

Эти суммы будут разбиваться на регулярные платежи и выплачиваться ежемесячно.

«За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, творческой, спортивной и общественной деятельностях может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия. Максимальный размер составляет 25 тыс. рублей», — уточнили в Росбиотехе.

Столько же составит повышенная именная стипендия, на нее могут претендовать студенты в случае успешной сдачи ЕГЭ и последующей сессии. Для учащихся, относящихся к категории социально незащищенных граждан, предоставляется повышенная стипендия не ниже 20 тыс. рублей в месяц. «Она положена студентам первого курса, начиная со второго семестра, и второго курса, обучающимся на программах бакалавриата и специалитета», — подчеркнули в пресс-службе.