В Росбиотехе выплатят талантливым студентам в ходе обучения более 400 тыс. рублей

Столько же составит повышенная именная стипендия, на нее могут претендовать студенты в случае успешной сдачи ЕГЭ и последующей сессии. Для учащихся, относящихся к категории социально незащищенных граждан, предоставляется повышенная стипендия не ниже 20 тыс. рублей в месяц. «Она положена студентам первого курса, начиная со второго семестра, и второго курса, обучающимся на программах бакалавриата и специалитета», — подчеркнули в пресс-службе.