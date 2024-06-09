Самые доходные дивидендные акции России — 2024: рейтинг «РБК Инвестиций»

По итогам 2024 года высоких дивидендов по-прежнему можно ожидать прежде всего от представителей финансового (Сбербанка, Банка «Санкт-Петербург», Мосбиржи) и нефтяного сектора (все основные осуществившие в 2023 году выплаты эмитенты). Банковский сектор остается особенно интересным в контексте сохранения жесткой монетарной политики ЦБ и возможного ее ужесточения до конца года. Нефтяной сектор может чувствовать себя чуть хуже в случае снижения цен на «черное золото» по мере наращивания нефтедобычи ОПЕК+, но при прочих равных скорее всего сохранит возможность осуществлять привлекательные выплаты. Сложнее обстоят дела в газовой отрасли, санкции против которой со стороны западных стран в ближайшие месяцы могут усилиться и коснуться в том числе СПГ (негативно прежде всего для НОВАТЭКа).