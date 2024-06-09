Рособрнадзор в 2024 году фиксирует всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ

«Да, в этом году есть всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ. Вообще мы наблюдаем в этом году очень много мошенников в том же Telegram. Создают аккаунты, звонят, просят деньги, собирают номера карточек, ПИН-коды и так далее», — сказал он.