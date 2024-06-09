ПМЭФ-2024 в фактах. Самые крупные инвестиционные проекты в регионах России

В Красноярском крае до 2030 года создадут семь экотехнопарков для обращения с твердыми коммунальными отходами, для этого через механизм концессии будет привлечено 20 млрд рублей. В Кузбассе модернизируют комплекс по переработке и захоронению ТКО за 1,7 млрд рублей, реализация проекта позволит утилизировать 50% всех поступающих отходов. В Новосибирской области создадут производство по переработке электроники.