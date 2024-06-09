ПМЭФ-2024 в фактах. Самые крупные инвестиционные проекты в регионах России

Всего на ПМЭФ-2024 заключено более 980 соглашений на общую сумму 6,4 трлн рублей. Львиная доля инвестиций в рамках заключенных соглашений пришлась на субъекты Российской Федерации. К примеру, Санкт-Петербург заключил 69 соглашений на общую сумму 1 трлн 227 млрд рублей, Иркутская область — на более чем 380 млрд рублей, Калининградская область — 12 соглашений на 250 млрд рублей, Кузбасс — 12 соглашений на 296 млрд рублей, Тульская область — 21 соглашение на сумму свыше 98 млрд рублей. Саратовская область — на сумму более 82,2 млрд рублей.
ТАСС собрал только некоторые из инвестпроектов в разных отраслях экономики
ВСМ: строительство шести скоростных ж/д-магистралей
На Петербургском международном экономическом форуме показали проекты будущих высокоскоростных железнодорожных магистралей общей протяженностью более 4,6 тыс. км и скоростью движения до 400 км/ч. Так, время в пути из Москвы в Луганск составит чуть более 12 часов вместо 20.
Всего планируется построить несколько маршрутов ВСМ: магистраль Москва — Санкт-Петербург (ВСМ-1), длина — 679 км, время в пути — 2 часа 15 минут; магистраль Москва — Екатеринбург (ВСМ-2 «Восток»), длина — 1 532 км, время в пути — 6 часов 36 минут; магистраль Москва — Адлер (ВСМ-3 «Юг»), длина — 1 540 км, время в пути — 7 часов 50 минут; магистраль Москва — Минск (ВСМ-4 «Союз»), длина — 715 км, время в пути — три часа; магистраль Москва — Рязань (ВСМ-5), длина — 205 км, время в пути — 65 минут, потребуется девять поездов.
Для обслуживания всех ВСМ понадобится более 200 высокоскоростных поездов. Лаборатория дизайна «Сбера» и РЖД разрабатывают концепцию внешнего вида и интерьера самого современного поезда в России для ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
Автопром: презентация Lada Iskra, перезапускзаводов, импортозамещение деталей
«Автоваз» на ПМЭФ впервые презентовал новую модель Lada Iskra — новое семейство автомобилей класса B, в линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. «Автоваз» также представил на ПМЭФ прототип электрической Lada Niva Travel, в которой использованы батареи от российского производителя «Итэлма».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор ООО «Аурус» Андрей Панков подписали на форуме соглашение о запуске к концу 2024 года в Санкт-Петербурге производства премиальных автомобилей на базе бывшего завода Toyota. Кроме того, в Санкт-Петербурге направят до 4,5 млрд рублей инвестиций на развитие «Автозавода Санкт-Петербург», где в 2024 году с конвейера завода сойдут 25 тыс. кроссоверов бренда XCITE.
В Москве возведут первый в России роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей «КАМАЗ» на 1,4 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 50,2 млрд рублей.
В Шушарах на бывшей площадке General Motors, ранее принадлежащей южнокорейскому концерну Hyundai, планируется вновь запуститьпроизводство. А на площадке бывшего завода по выпуску тягачей Scania и MAN может начаться производство российских грузовиков БАЗ.
«Сибур» и компания «Кордиант» подписали соглашение о намерениях по замещению натурального каучука на синтетический при производстве шин. ООО «Русатом металлтех», компания-интегратор топливного дивизиона «Росатома» ТВЭЛ, и компания Meteor Auto намерены создать технологию производства материала для автомобильных свечей. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» создаст в Новосибирской области в 2024—2025 годах электрозарядные хабы для быстрой зарядки электромобилей.
По данным Минпромторга, производство автомобилей в России в январе — мае выросло в 1,5 раза, до почти 350 тыс. единиц. При этом легковых автомобилей за этот период было произведено на 70% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца рассказал в интервью ТАСС, что ФРП намерен одобрить предприятиям автомобильной промышленности займы на общую сумму более 60 млрд рублей в 2024 году.
Туризм: проекты новых курортов и развитиеинфраструктуры.
Под Калининградом на побережье Балтийского моря планируется построить интегрированный курорт «Белая Дюна»: объем инвестиций — на уровне 400 млрд рублей, площадь — 479 га, номерной фонд — 10 480 единиц, новых рабочих мест — 17,8 тыс.
Туристический кластер «Санкт-Петербург марина» в Горской, соглашение о строительстве которого было подписано в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, сможет принять турпоток 1,33 млн человек в год.
В Запорожской области туристическую инфраструктуру Приморска собираютсяоборудовать на площади 6 тыс. га для посещения около 1 млн туристов, объем инвестиций — 351 млрд рублей. В Кондопожском районе Карелии построят горнолыжный бальнеологический курорт за более чем 21 млрд рублей. А в Сыктывкаре намерены создать уникальный для региона термальный комплекс на площади более 4 тыс. кв. м.
В Новой Москве построят аквакурорт с дайвинг-центром и серфинг-центром, размер инвестиций — не менее 20 млрд рублей, общая площадь около 125,5 тыс. кв. м. В Анапе в 2026 году построят пятизвездочный санаторный комплекс мирового бренда, инвестиции в проект превысят 3,3 млрд рублей.
В Липецкой области инвесторы вложат около 13,5 млрд рублей в проекты по созданию туристического кластера, восстановлению имения Хвостовых и развитию инфраструктуры природного парка «Олений». Власти Башкирии заключили соглашение с группой компаний «Таврос» о строительстве туристического кластера «Агродеревня» и агропромышленного паркастоимостью порядка 2 млрд рублей.
Строительная отрасль: город будущего в Томской области, аэропорт в Омске и новые ЖК
В Томской области за 10 лет построят город нового типа за 500 млрд рублей, об этом договорились губернатор Владимир Мазур и председатель правления АО «Сибагро» Андрей Тютюшев. ВТБпрофинансирует комплексное освоение района Красноярска на 100 млрд рублей, новый ЖК «Юдинский» будет включать в себя 58 жилых домов.
В Омске на месте старого аэропорта в 2028 годупостроят жилой район на 150 тыс. человек. Строительстве нового аэропорта Омск-Федоровка стоимостью более 43 млрд рублей планируется завершить к концу 2028 года. Власти Владимирской области совместно с «НовапортХолдинг» разработают новый мастер-план пассажирского терминала аэропорта Владимир близ Семязино.
В Санкт-Петербурге в районе Лахты построят два новых небоскреба высотой 555 м и 703 м. Впригороде Севастополя построят новый микрорайон площадью 98 га с школой и детсадами, в проект будет вложено 26 млрд рублей.
В Пермском крае до 2040 года группа компаний «Самолет» построит около 1 млн кв. м жилья, в том числе по программе комплексного развития территорий (КРТ). В Чите эта же компания вложит 50 млрд рублей в строительство нового жилья до 2035 года. Власти Мурманской области намерены до 2030 года построить порядка 450 тыс. кв. м новых жилых площадей.
Промпроизводство: от газотурбинныхдвигателей до лифтов
Росатом договорился о финансировании программы сооружения биогазовых реакторов стоимостью 12 млрд рублей. «Газпром» и «Центринжиниринг» подписали соглашение о разработке нового газотурбинного двигателя мощностью 10 МВт. Компания "Фосагро’проинвестирует в развитие производственных мощностей в Мурманской области порядка 160 млрд рублей до 2033 года.
В Кузбассе вложат 200 млрд рублей в производство гранулированного карбамида и аммиака, запуск производства намечен на 2032 год. В Курской области «Металлоинвест» построит новую фабрику по переработке окисленных железистых кварцитов за 210 млрд рублей. Компания намерена запустить новое производство в 2028 году. Проектная мощность фабрики — более 7 млн тонн железорудного концентрата премиального качества в год.
В Московской области планируется построитьиндустриальный парк «Гринвуд» для размещения производств российских и китайских компаний, прежде всего в области автомобилестроения и производства оборудования.
В Подмосковье будутпроизводить компоненты двигателей и шасси для самолетов, инвестиции в новое производство составят около 3,5 млрд рублей, проект направлен на развитие импортозамещения. В Солнечногорске более 40 млрд рублей инвестируют в строительство и запуск двух заводов по производству горно-шахтного оборудования: на них уже в 2027 году выпустят более 500 машин.
В Пензе построят технопарк в сфере производства электротехнического оборудования в сотрудничестве с китайской транснациональной компанией TCL. В Твери создадут кластер для разработки и выпуска БПЛА, объем инвестиций превысит 3,5 млрд рублей. В Карелии откроютзавод по производству беспилотных летательных систем и оружия за 2,6 млрд рублей.
В Челябинске на территории индустриального парка «Станкомаш» запустят производство насосного оборудования для АЭС. В Пермском крае Росатом намерен инвестировать 7,4 млрд рублей в организацию производства редкоземельных металлов (РЗМ) на площадке Соликамского магниевого завода (СМЗ), что позволит создать более 200 рабочих мест.
В Новосибирской области будет создано производство холодильников и другой бытовой техники: создаадут 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций оценивается в 2,9 млрд рублей. В Омске на территории особой экономической зоны «Авангард» построят завод систем вентиляции и кондиционирования за 2 млрд рублей.
В Тульской области летом 2027 года откроют производство химических компонентов и композитных материалов, которые используются для изготовления деталей на предприятиях авиакосмической отрасли. Объем вложений в проект составит около 6 млрд рублей. В Калужской области откроют производство машиностроительных компонентов дробильного оборудования, горной и специальной техники, объем инвестиций составит около 50 млрд рублей.
В Липецкой области Росатом создаст в 2025 году производство ключевого компонента электротранспорта — тяговых электроприводов в составе электродвигателя, редуктора и инвертора.
В Хакасии «Русал» инвестирует более 27 млрд рублей в создание нового производства гладкой фольги и холоднокатаной ленты.
Лифтовая компания полного цикла Meteor Lift совместно с компанией «Северсталь» намерены развивать замещение импортных металлических изделий в подъемном оборудовании. Meteor Liftсоздает российский лифт повышенной комфортности, у которого увеличены максимальная скорость и высота подъема, снижены шум, вибрации в кабине и эксплуатационные расходы.
IT-отрасль: отечественный смартфон и цифровые продукты
«Автоваз», «Итэлма» и «Ростелеком» создадутновую цифровую экосистему для автомобилей на базе российской операционной системы «Аврора», для чего будут созданы новые высоколокализованные продукты в производственной сфере и разработаны новые IТ-технологии.
В Саранске в особой экономической зоне «Система» компания «Рутек» планирует разместить производство отечественных сотовых телефонов на российской операционной системе.
В Краснодаре к 2030 году построят первый цифровой промышленный коворкинг площадью около 200 тыс. кв. м, а в Санкт-Петербурге холдинг VK построит центр обработки данных, которыйстанет базой для развития высокотехнологичного кластера в регионе.
РФПИ, «Ростелеком» и Fplus объединят усилия для создания импортоопережающих IT-решений, одним из магистральных направлений сотрудничества станет создание отечественных программно-аппаратных комплексов, построенных на базе новых технологий.
Энергетика и добыча: модернизация и создание новых мощностей
Энергохолдинг «Эн+» построит в Иркутской области 690 МВт новой генерации за 331 млрд рублей. Новые объекты будут построены для покрытия дефицита мощности и энергии в юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири.
В Краснодарском крае в 2025 году начнут выпуск топлива стандарта ЕВРО-5. Это станет возможным в результате модернизации мощностей Афипского нефтеперерабатывающего завода.
В Приморье планируют модернизироватьпредприятие «Дальнегорский ГОК», выпускающее борную кислоту, а в Хабаровском крае в развитие добычи угля вложат 30 млрд рублей в 2024 году.
В разработку месторождения лития в Туве планируется вложить не менее 22 млрд рублей до конца 2027 года. Инвестиции в шахты ДНР и ЛНР до 2028 года превысят 25 млрд рублей, следует из соглашения Минэнерго РФ с инвесторамиугольных шахт.
АПК и продовольствие: новые агрокомплексы, импортозамещение семян
В Нижегородской областипланируют построить комплекс по производству яиц за 27 млрд рублей, общая мощность комплекса рассчитана на производство 2 млрд яиц в год. В Липецкой области к 2026 году построят завод по производству снэков: компания «Эверест» планирует инвестировать в проект около 20 млрд рублей и создать до 500 рабочих мест.
Под Калининградом построят птицеводческий комплекс мощностью 14 тыс. тонн продукции в годстоимостью 4,4 млрд рублей. В этом же регионе Россельхозбанк прокредитует создание молочной фермы мощностью до 219 тыс. тонн сырого молока в год за 35 млрд рублей.
В Челябинской области построятимпортозамещающее производство цыплят кур для птицефабрик с объемом инвестиций в 4 млрд рублей. В Кузбассе «Русагро» построит завод по производству рапса и масла за 21 млрд рублей. В Омской области к 2026 году построят тепличный комбинат стоимостью 10 млрд рублей, на нем будут выращивать около 15 тыс. тонн овощей ежегодно.
Семь семеноводческих хозяйств Ставрополья займутся производством семян отечественных гибридов сахарной свеклы для интенсификациипроцессов импортозамещения семян.
В Калмыкии планируют возведение сети элеваторов для переработки увеличивающегося объема урожая зерновых, а компания «Сян махан» из Китая, построившая в Элисте предприятие по глубокой переработке мяса и мясной продукции на сумму свыше 1,5 млрд рублей, намерена дополнительно инвестировать в проект 1 млрд рублей для увеличения объемов производства.
Медицина: создание инновационных лекарств и медицинских центров
Сеченовский университет и российская фармацевтическая компания «Акрихин» подписалисоглашение о разработке инновационных препаратов для лечения сахарного диабета второго типа. Планируется, что их выведут на рынок к 2027 году.
В Зеленограде к 2028 году построят завод по производству препаратов для лечения орфанных, генетических и онкологических заболеваний: будет создано 1,1 тыс. новых рабочих мест, инвестиции составят 43,7 млрд рублей.
В Омске в начале 2025 года создадут центр высокотехнологического протезирования для реабилитации ветеранов специальной военной операции из Сибири и Урала. В столице Республики Коми намерены построить комплексный медицинский центр с позитронно-эмиссионной томографией стоимостью в 10−12 млрд рублей.
В Рязанской области в 2026 году планируется открыть плазмоцентр, что позволит обеспечить полный цикл производства отечественных препаратов плазмы крови, необходимых для лечения сложных заболеваний. В Чувашии в качестве пилотного проекта апробируют продукты на основе искусственного интеллекта для диагностики заболеваний головного мозга.
РФПИ и одна из ведущих частных индийских фармацевтических корпораций CadilaPharmaceuticals Ltd. инвестируют в проект создания инновационного фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов на территории России.
Торговля и логистика: строительство логистических центров
В Крыму построят логистический комплекс и оптово-розничный центр за 18 млрд рублей, строительство и запуск обоих объектов запланировали на 2025 год. В Тульской области построят китайско-российский торгово-логистический центр, инвестиции в проект составят 6 млрд рублей, планируется создать порядка 200 рабочих мест. В Московской областисоздадут распределительный центр площадью около 86 тыс. кв. м, а также около 110 новых магазинов торговой сети «Магнит», объем инвестиций составит около 10 млрд рублей.
В Ростовской области онлайн-ретейлер Wildberriesвложит около 11,5 млрд рублей в строительство логистического комплекса, первая очередь которого будет запущена в первом квартале 2025 года. Компания также построит логистические комплексы в Челябинской области и Северной Осетии. На Алтае построят логистический складской комплекс за более чем 4,2 млрд рублей.
Экология: создание экотехнопарков и комплексов по переработке ТКО
В Красноярском крае до 2030 года создадут семь экотехнопарков для обращения с твердыми коммунальными отходами, для этого через механизм концессии будет привлечено 20 млрд рублей. В Кузбассе модернизируют комплекс по переработке и захоронению ТКО за 1,7 млрд рублей, реализация проекта позволит утилизировать 50% всех поступающих отходов. В Новосибирской области создадут производство по переработке электроники.
В Астраханской области построят завод по обезвреживанию опасных биологических и промышленных отходов с применением инновационной технологии, объем инвестиций в проект составит более 300 млн рублей.
В Новгородской области появится первый в регионе эко-поселок «Парк Кирилловское», инвестиции в проект, рассчитанный на ближайшие пять лет, составят порядка 2 млрд рублей.