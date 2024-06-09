Ожидания не оправдались? Чего ждать от курса рубля дальше

Основным событием прошедшей недели стало заседание Банка России, который сохранил ключевую ставку, но заметно ужесточил сигнал, подчеркнув возможность повышения ключевой ставки на заседании в июле.

Кроме того, регулятор вновь увеличил оценки продолжительности периода, который необходим для возврата инфляции к целевому уровню в 4% г/г.

Решение должно поддержать позиции рубля, так как высокие процентные ставки сдерживают рост экономической активности и спроса на импорт и снижают интерес к активам в иностранной валюте. Вероятность повышения ключевой ставки до 17% в июле представляется высокой.