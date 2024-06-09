Ожидания не оправдались? Чего ждать от курса рубля дальше

Курс рубля в течение недели форума ПМЭФ в основном оставался в узком коридоре 88.5−89.5 ₽/долл.
Высокие процентные ставки и поступление валютной выручки, полученной при более благоприятной конъюнктуре нефтяного рынка, продолжают поддерживать национальную валюту.
Основным событием прошедшей недели стало заседание Банка России, который сохранил ключевую ставку, но заметно ужесточил сигнал, подчеркнув возможность повышения ключевой ставки на заседании в июле.
Кроме того, регулятор вновь увеличил оценки продолжительности периода, который необходим для возврата инфляции к целевому уровню в 4% г/г.
На следующей неделе на курс рубля, вероятно, продолжат влиять фундаментальные факторы (состояние платежного баланса, высокие процентные ставки), и курс доллара будет находиться в коридоре 89−91 ₽
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