Ожидания и прогнозы после ставки ЦБ: что ждать инвестору

Традиционно наиболее агрессивные трейдеры предпочитаю не занимать позиций на рынке накануне дней, когда торговля ценными бумагами не проводится. Участники рынка будут обдумывать информацию, полученную в прошедшую пятницу от Центрального банка России по поводу возможных дальнейших шагов в отношении ключевой ставки.
Для формирования портфелей на ближайшие два квартала необходимо выработать прогноз о величине и сроках возможного повышения ключевой ставки, о прогнозируемой величине инфляции и темпах роста экономики.
ОПЕК и МЭА опубликуют свои ежемесячные обзоры состояния мирового рынка нефти. Эти документы вызывают особый интерес после решения ОПЕК+ продлить добровольное ограничение добычи на 2025 год. Данная информация даст возможность спрогнозировать дальнейшую динамику цен на нефть.
Компания Polymetal проведет на следующей неделе День инвестора, где представит свою новую стратегию развития и, возможно, новую дивидендную политику. Хотя эта компания уже продала свои российские активы, ее ценные бумаги продолжают торговаться на Московской бирже.
Пройдут закрытия реестров акционеров у ПАО «ММК» и ПАО «Московская биржа». Новичок фондового рынка, который провел недавно успешное IPO, ЛК «Европлан» выполняет свое обещание о выплате дивидендов. Инвесторы ожидают развития бизнеса компании и увеличения размера дивидендов по итогам текущего года.
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