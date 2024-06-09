Норматив догнал цены: выплаты по соципотеке пересчитают

В процентах значительней всего квадратный метр жилья подорожал в Ивановской области — на 11,4% — до 84,7 тыс. рублей, Костромской — на 11% до 80,3 тыс. рублей, в Кабардино-Балкарской Республике — на 25% до 61,6 тыс. рублей, Карачаево-Черкесской Республике — на 23,3% до 77,5 тыс. рублей, Республике Северная Осетия — Алания — на 11% до 77,5 тыс. рублей, Чеченской Республике — на 11% до 72 тыс. рублей, в Республике Крым — на 11% до 139 тыс. рублей, в Севастополе — на 22% до 153,4 тыс. рублей.