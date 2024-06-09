Норматив догнал цены: выплаты по соципотеке пересчитают

Норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие 2024 года повышается на 12%, до 109 тысяч рублей, следует из проекта приказа Минстроя России.
Это в три раза больше предыдущего повышения — на первое полугодие 2024 года.
«Норматив стоимости необходим для расчета социальных выплат на приобретение или строительство жилья за счет средств федерального бюджета. Жилье дорожает, соответственно, увеличивается и норма выплаты на его приобретение», — пояснил руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
По его данным, стоимость жилья в Москве и других крупных городах страны за последние 3−4 года выросла в 1,5−2 раза. Например, на вторичном рынке «старой» Москвы с учетом краткосрочных взлетов и падений с начала 2020 года квадратный метр жилья подорожал на 51,1% в среднем.
«Такое активное движение цен вынуждает серьезно пересматривать и нормативы», — подчеркнул Олег Репченко.
Норматив рассчитывается как среднее арифметическое от рыночной цены одного квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья по данным Росстата. По закону, норматив утверждают дважды в год.
На первое полугодие 2024 года норматив повысили на 4% до 97,547 тыс. рублей. «Увеличение норматива отражает динамику роста стоимости жилья с учетом инфляции», — пояснили в ДОМ.РФ. В итоге увеличивается и размер субсидий на улучшение жилищных условий.
Лидирует по стоимости нормативного «квадрата» Чукотский автономный округ (233,8 тыс. рублей), Москва (171,7 тыс. рублей), Санкт-Петербург (165,3 тыс. рублей), Приморский край (163,9 тыс. рублей), Камчатский край (157,6 тыс. рублей).
В процентах значительней всего квадратный метр жилья подорожал в Ивановской области — на 11,4% — до 84,7 тыс. рублей, Костромской — на 11% до 80,3 тыс. рублей, в Кабардино-Балкарской Республике — на 25% до 61,6 тыс. рублей, Карачаево-Черкесской Республике — на 23,3% до 77,5 тыс. рублей, Республике Северная Осетия — Алания — на 11% до 77,5 тыс. рублей, Чеченской Республике — на 11% до 72 тыс. рублей, в Республике Крым — на 11% до 139 тыс. рублей, в Севастополе — на 22% до 153,4 тыс. рублей.
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