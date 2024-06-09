Названы регионы, в которых выгоднее всего лечить зубы

По ее словам, цены зависят от региона и уровня клиники. В среднем пломбирование одного зуба в столице обойдется от двух до десяти тысяч рублей, в регионах — от полутора до семи тысяч. Коронка в Москве стоит 15−50 тысяч рублей, в регионах — 10−40 тысяч.