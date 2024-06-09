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Названы регионы, в которых выгоднее всего лечить зубы

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Растущий ценник на лечение зубов в столичных стоматологических клиниках вынуждает москвичей присмотреться к ассортименту этих услуг в регионах. Когда «зубной туризм» оправдан и куда лучше ехать, рассказала в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Соболева.

Источник: Freepik

По ее словам, цены зависят от региона и уровня клиники. В среднем пломбирование одного зуба в столице обойдется от двух до десяти тысяч рублей, в регионах — от полутора до семи тысяч. Коронка в Москве стоит 15−50 тысяч рублей, в регионах — 10−40 тысяч.

Дешевле всего лечить кариес в Тульской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Удаление зуба под местной анестезией дешевле в Тульской области — всего 1426 рублей. Однако нужно помнить, что услуги хорошего врача, материалы, оборудование в любом случае дороги, так что слишком низкая цена должна настораживать.

При выборе клиники Соболева советует обратить внимание на уровень квалификации врачей, оснащение современным оборудованием, соблюдение требований гигиены и наличие современных материалов. Читайте отзывы от реальных клиентов — они, как правило, объективны, заключила она.