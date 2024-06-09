Каким будет курс рубля 10−16 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций завершал неделю на позитивной ноте, индекс Мосбиржи в моменте дотянулся до 3268 п. Нефть Brent зацепилась за уровень $80, а рубль к концу дня перешел к ослаблению.
Банк России решил сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 16%. Учитывая, что значительная часть рынка предполагала повышение ставки, реакция на решение регулятора оказалась позитивной.
В США вышел сильный отчет по рынку труда. Количество рабочих мест в экономике за минувший месяц выросло на 272 тыс., что существенно выше прогнозных 182 тыс. Уровень безработицы при этом оказался немного выше ожиданий. Статистика ухудшила общий сентимент, так как перспектива перехода к снижению ставок ФРС отдаляется. В КНР между тем вышли обнадеживающие данные по торговому балансу за май: экспорт вырос на 7,6% по сравнению с годом ранее, а импорт увеличился на 1,8%.
В понедельник мировые рынки будут торговаться в неполном составе — в Китае этот день отмечают национальный праздник. Важной макростатистики и корпоративных новостей на старте недели не ожидается.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 88−91. Российская валюта нейтрально встретила сохранение ключевой ставки на уровне 16%. Тем не менее продолжение курса жесткой ДКП позитивно для рубля: продолжит сокращаться спрос на кредитование под импорт, и соответственно, на иностранные деньги, в то же самое время сбережения в нацвалюте сохранят свою привлекательность.
Импульс ослабления рубля во второй половине пятницы был вызван подскоком доллара на мировом рынке, индекс DXY прибавил около 0,7% и достиг 104,8 п. Причиной послужил сильный отчет по рынку труда США за май. Из других факторов давления на рубль можно выделить повышенные траты бюджета и расширение его дефицита, сезонный спрос на валюту со стороны выезжающих за рубеж. Полагаем, что в ближайшее время доллар может превысить 90.
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