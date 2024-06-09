Каким будет курс рубля 10−16 июня 2024: прогноз эксперта

В США вышел сильный отчет по рынку труда. Количество рабочих мест в экономике за минувший месяц выросло на 272 тыс., что существенно выше прогнозных 182 тыс. Уровень безработицы при этом оказался немного выше ожиданий. Статистика ухудшила общий сентимент, так как перспектива перехода к снижению ставок ФРС отдаляется. В КНР между тем вышли обнадеживающие данные по торговому балансу за май: экспорт вырос на 7,6% по сравнению с годом ранее, а импорт увеличился на 1,8%.