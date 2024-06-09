Коммерческие помещения в новостройках дорожают

Спрос на помещения стрит-ретейла (помещения для бизнеса на первых этажах домов) в целом по городам-миллионникам, по данным «Авито Недвижимости», за год упал на 6%, тогда как предложение выросло на 1%. Однако динамика разнонаправленная. Больше всего с мая 2023-го по май 2024 года предложение таких объектов среди городов-миллионников увеличилось в Воронеже (+33%), Уфе и Самаре (+17% в каждом), говорит руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. Спрос на них наиболее поднялся в Нижнем Новгороде и Новосибирске (на 21% в каждом), Екатеринбурге (на 9%) и Перми (8%).