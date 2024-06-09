Коммерческие помещения в новостройках дорожают

Спрос на помещения стрит-ретейла (помещения для бизнеса на первых этажах домов) в целом по городам-миллионникам, по данным «Авито Недвижимости», за год упал на 6%, тогда как предложение выросло на 1%. Однако динамика разнонаправленная. Больше всего с мая 2023-го по май 2024 года предложение таких объектов среди городов-миллионников увеличилось в Воронеже (+33%), Уфе и Самаре (+17% в каждом), говорит руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. Спрос на них наиболее поднялся в Нижнем Новгороде и Новосибирске (на 21% в каждом), Екатеринбурге (на 9%) и Перми (8%).
Купить такое помещение можно в среднем по крупным городам за 121,6 тыс. руб. в расчете на квадратный метр и за 17,5 млн руб. за объект.
В Москве стоимость коммерческих помещений в новостройках за год выросла на 40%, подсчитали эксперты агентства Whitewill. Если год назад средняя стоимость кв. м в пределах МКАД составляла 480 тыс. руб., то сегодня уже 640 тыс. руб. Причин такого роста цены несколько, поясняют риелторы. Так, например, за год сократился объем вывода новых проектов на рынок со стороны застройщиков. «В середине второго квартала мы наблюдаем на рынке стрит-ретейла в составе жилых проектов снижение числа экспонируемых лотов. Сокращение предложения произошло на фоне снижения объемов вывода новых проектов со стороны девелоперов. В Москве по сравнению с 2022—2023 годами этот объем сократился приблизительно на 50%. Застройщики начали выводить проекты точечно, тем самым регулируя объем предложения помещений формата стрит-ретейл среди проектов в новостройках», — говорит руководитель отдела продаж коммерческой недвижимости агентства Александр Борисенко.
В большинстве новостроек стрит-ретейл выводится в продажу незадолго до ввода или уже после ввода комплекса в эксплуатацию. Кроме того, ряд застройщиков предпочитают не продавать коммерческие помещения, а брать их в собственное управление, что также сказывается на объеме предложения, доступного к приобретению.
Похожая ситуация в Новой Москве. Как рассказал на выставке Mallpic Sochi менеджер по развитию партнерских отношений ГК «А101» Евгений Лобанок, в столице стоимость квадратного метра коммерческих помещений в новостройках с 2020 года выросла почти вдвое — со 146 до 269 тыс. руб. за метр. При этом даже в Новой Москве есть точка, где цена метра превысила 1 млн руб. Арендные ставки на эти помещения в «старой» Москве в 2023 году снизились на 2−4,5%, тогда как в Новой Москве — осталась на прежнем уровне, добавил он.
«Спрос на ритейл в составе новостроек продолжает быть повышенным из-за потенциала использования таких объектов для сдачи в аренду. Многие клиенты используют этот тип недвижимости не только в качестве инвестиций, но и в качестве источника пассивных инвестиций», — добавляет Борисенко.
В компании NF Group сообщают, что стоимость коммерческих помещений в столице за год выросла в пределах 10%, такая же динамика в Санкт-Петербурге. Ключевыми факторами, определяющими формирование цены на коммерческую недвижимость, являются местоположение, транспортная доступность, а также объем возможной застройки участка.
Рост цен на коммерческие помещения в столице соответствует соотношению спроса и предложения. Так, по данным «Авито Недвижимость», спрос за год остался прежним, тогда как предложение сократилось на 10%. Примерно такая же ситуация в Перми (рост спроса на 8%, но снижение предложения на 19%), Новосибирске (рост на 21% и падение на 11% соответственно), Нижнем Новгороде (21% и −7%). В Красноярске и Екатеринбурге выросли и спрос, и предложение, но спрос — чуть сильнее (6% против 4% и 9% против 4%).