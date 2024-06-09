Какие облигации сейчас выгодно покупать

При этом из-за действия проинфляционных факторов краткосрочно риски коррекции на долговых рынках все еще сохраняются. Это связано в том числе с тем, что ЦБ дал жесткий сигнал по ключевой ставке: она ен только может долго удерживаться на текущем уровне в 16%, но и быть повышена.
Аналитики ВТБ Мои Инвестиции по-прежнему считают целесообразным держать ликвидность в фондах денежного рынка, ОФЗ-флоатерах и частично в корпоративных флоатерах.
«Эти инструменты позволяют получать высокую рыночную доходность при невысоких рисках ценовой просадки», — поясняют эксперты.
Недавнее укрепление рубля можно использовать «для входа в валютные замещающие облигации с доходностью 6−8% годовых».
Кроме того, стартовали первичные размещения квазивалютных облигаций, в основном, российских компаний-экспортеров, номинированных в долларах, все расчеты по которым проходят в рублях по курсу ЦБ.
«Эти инструменты могут обеспечить валютную диверсификацию портфеля», — заключили аналитики.
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