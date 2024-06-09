Какие облигации сейчас выгодно покупать

При этом из-за действия проинфляционных факторов краткосрочно риски коррекции на долговых рынках все еще сохраняются. Это связано в том числе с тем, что ЦБ дал жесткий сигнал по ключевой ставке: она ен только может долго удерживаться на текущем уровне в 16%, но и быть повышена.