Как в мире развивается рынок воздушных такси и доставки товаров БПЛА

Воздушное электротакси
Одно из перспективных направлений, развиваемых в разных странах, — разработка электрических летательных аппаратов с вертикальными взлетом и посадкой (eVTOL). Такие летательные аппараты управляются пилотом, они сравнительно небольшие, могут передвигаться в городе, им не нужна взлетно-посадочная полоса, а благодаря электроприводу они наносят меньше вреда окружающей среде. По прогнозам JPMorgan, к 2040 году рынок eVTOL может достигнуть $1,5 трлн.
Разработкой eVTOL занимаются десятки компаний по всему миру.
Нидерландская PAL-V разработала и запустила в серийное производство аппарат, который может передвигаться как автомобиль по дорогам общего пользования, но оснащен винтами и способен летать. В марте компания получила заказ от властей Дубая на поставку 100 таких аппаратов на общую сумму $80 млн. Еще одна новость последних недель: германский разработчик воздушных такси Lilium собирается запустить полеты на Французской Ривьере в 2026 году.
В прошлом году в Нью-Йорке прошел тестовый полет пятиместного воздушного такси Joby S4 — американская компания Joby планирует запустить сервис воздушного такси в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе уже в 2025 году, а в 2026-м — начать работать и в Дубае. На минувшей неделе Joby купила стартап Xwing, занимающийся беспилотными технологиями, что, по мнению экспертов, говорит о планах и в области беспилотных летающих такси.
Шанхайская компания AuoFlight в феврале провела успешные испытания пятиместного eVTOL Shengshilong. Аппарат пролетел из паромного терминала в Шэньчжэне в порт Чжухая — путь занял 20 минут, тогда как по земле между этими пунктами приходится ехать два-три часа. В апреле другая китайская компания, EHang из Гуанчжоу, получила первую лицензию на массовое производство своих летательных аппаратов eVTOL. Она уже ведет переговоры с потенциальными партнерами на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.
Особенно активно экономику малых высот развивают в Китае. Да и сам этот термин в отношении сервисов воздушного такси, доставки товаров с помощью беспилотников и других возможностей использования летательных аппаратов на высоте менее 3 тыс. м используется именно в КНР. По подсчетам консалтингового центра при Министерстве промышленности и информационных технологий КНР, объем экономики малых высот в Китае в 2023 году вырос на 33,8% по сравнению с 2022 годом и достиг $69 млрд. По прогнозам центра, к 2026 году объем сектора достигнет $138 млрд.
В марте Министерство промышленности и информационных технологий КНР представило план развития городского авиатранспорта, предусматривающий в числе прочего поддержку развития eVTOL. На этой неделе стало известно, что власти города Гуанчжоу до 2027 года вложат более 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в экономику малых высот. В частности, планируется инвестировать эти средства в инфраструктуру: создадут более 100 площадок для взлета и посадки воздушных такси, а также аэродром с более короткой, чем обычно, взлетно-посадочной полосой.
Регулятор давит на вентилятор
Предполагалось, что посетители Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже, смогут воспользоваться одними из первых в мире летающих такси — небольшими двухместными аппаратами VoloCity от германской компании Volocopter. Однако в итоге в компании заявили, что она не успевает получить разрешение на это от французского регулятора.
Вопрос регулирования остается для отрасли одним из самых сложных — регуляторы с большой осторожностью подходят к выдаче лицензий.
По мнению основателя американского стартапа воздушных такси Archer Aviation Адама Гольдштейна, правила сертификации, введенные Европейским агентством безопасности полетов (EASA), настолько жесткие, что eVTOL почти невозможно вывести на массовый рынок. Многие правила для небольших и сравнительно простых летательных аппаратов построены по принципу норм для обычных самолетов.
В то же время европейское EASA стало первым в мире регулятором, который разработал правила для eVTOL. В Китае же пошли по пути выдачи отдельных лицензий для таких аппаратов, летающих в определенной местности. В США Федеральное управление гражданской авиации (FAA) тоже начало выдавать отдельные лицензии, пока их получили только две компании — Joby и Archer. По прогнозам FAA, первые коммерческие летающие такси в США появятся уже в следующем году, а к 2028-му они станут сравнительно распространенным явлением.
Посылка с неба
В отличие от воздушных такси доставка товаров беспилотниками в некоторых странах мира уже становится обычным делом. По подсчетам консалтинговой компании McKinsey, в прошлом году в мире товары были доставлены с помощью беспилотников более миллиона раз.
В Китае первые правила по доставке беспилотниками были представлены еще в 2021 году. В частности, все БПЛА, используемые в доставке, должны получать разрешения регулятора. В апреле китайский разработчик беспилотников Phoenix Wings совместно с логистической компанией SF Express запустил доставку между городами Чжуншань и Шэньчжэнь. Расстояние между городами около 70 км, такая доставка займет около 45 минут, стоимость воздушной экспресс-доставки — $5−6. В самом Шэньчжэне сервис доставки еды Meituan уже доставляет заказы из ресторанов с помощью беспилотников, правда, пока только на несколько километров.
Еще одна новость минувшей недели: БПЛА китайской компании DJI, мирового лидера рынка коммерческих беспилотников, впервые успешно совершил доставку на самой высокой в мире горе — Эвересте. Также на этой неделе в Китае протестировали беспилотную доставку скоропортящегося продукта — 30 кг замороженной рыбы было доставлено с острова Тачен в город Тайчжоу на востоке Китая. БПЛА пролетел 33 км за 35 минут. В будущем по этому маршруту планируется запустить регулярную доставку по воздуху.
В США долгое время препятствием для развития доставки дронами было требование регулятора, в соответствии с которым беспилотник должен все время полета находиться в поле зрения оператора, — это сильно сужало диапазон такой доставки. Однако в 2023 году FAA стало выдавать крупным компаниям разрешение на доставку беспилотниками на более существенные расстояния. В конце мая сервис по доставке дронами онлайн-ритейлера Amazon — Amazon Prime Air — получил разрешение от FAA на доставку товаров с помощью БПЛА в США на относительно дальние расстояния (до 30 минут).
В прошлом году такое разрешение получила логистическая компания UPS, крупнейший в мире ритейлер Walmart и некоторые другие компании. Walmart уже два года тестирует доставку с помощью беспилотников в некоторых районах США. В этом году компания расширяет доставку в штате Техас — к концу года такая возможность должна быть доступна 1,8 млн его жителей. «Теперь мы, как и вся отрасль в целом, находимся на новом этапе — по сравнению с тем, где мы были большую часть последнего десятилетия. Я думаю, 2024 год станет первым годом настоящего масштабирования доставки с помощью беспилотников клиентам в США», — считает Адам Вудворт, директор компании Wing, разрабатывающей системы доставки с помощью БПЛА и работающей с такими ритейлерами, как Walmart и DoorDash.
По мнению многих экспертов, основная сложность в доставке беспилотниками не техническая и даже не регуляторная, а экономическая.
По подсчетам McKinsey, средняя доставка с помощью БПЛА обходится в $13,5 — против $1,9 для грузовика, перевозящего сто посылок одновременно, и $3 для электромобиля, доставляющего пять посылок. По словам Джонатана Робертса, профессора робототехники австралийского Квинслендского технологического университета, все технические возможности для доставки беспилотниками уже есть. «Мы определенно можем обеспечить доставку дронами, а вот понять, будет ли это иметь финансовый смысл, уже сложнее», — комментирует он.