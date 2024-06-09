Как в мире развивается рынок воздушных такси и доставки товаров БПЛА

В прошлом году такое разрешение получила логистическая компания UPS, крупнейший в мире ритейлер Walmart и некоторые другие компании. Walmart уже два года тестирует доставку с помощью беспилотников в некоторых районах США. В этом году компания расширяет доставку в штате Техас — к концу года такая возможность должна быть доступна 1,8 млн его жителей. «Теперь мы, как и вся отрасль в целом, находимся на новом этапе — по сравнению с тем, где мы были большую часть последнего десятилетия. Я думаю, 2024 год станет первым годом настоящего масштабирования доставки с помощью беспилотников клиентам в США», — считает Адам Вудворт, директор компании Wing, разрабатывающей системы доставки с помощью БПЛА и работающей с такими ритейлерами, как Walmart и DoorDash.