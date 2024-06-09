Гасить долги придется по-новому: касается 20 миллионов заемщиков

«Закон коснётся заёмщиков банков, хотя не всех, а только тех, кто имеет просрочки по обслуживанию потребительского кредита. В первую очередь он направлен на сокращение “плохих долгов” и предотвращение убытков банков, а также на то, чтобы облегчить условия исполнения обязательств для заёмщиков, у которых в силу определённых обстоятельств возникла просрочка по потребительскому кредиту. Теперь заёмщик может выплачивать штрафы, пени и иные неустойки уже после того, как погасит прошлый непогашенный долг, а потом оплатит текущие проценты. На наш взгляд, такое изменение в процедуре погашения долга и уплаты штрафов будет выгодно и заёмщикам, и самим банкам, поскольку у заёмщика остаётся время, чтобы, например, найти возможность дополнительного заработка для выплаты штрафов за просроченные платежи. В принципе, этот закон позволит в большей степени учитывать права заёмщиков, чем на сегодняшний день, хотя было бы важно, чтобы такие нововведения касались как можно большего числа заёмщиков».