Гасить долги придется по-новому: касается 20 миллионов заемщиков

Речь идет об изменении порядка взимания платежей по просроченной задолженности заемщиков. Предполагается, что новый порядок будет более выгоден физическим лицам — клиентам банков, поскольку они имеют шанс уменьшать набегающий долг. По предварительным данным, нововведение может коснуться свыше 20 млн россиян — фактически, каждого седьмого жителя страны.
Согласно вступающему в силу в первый день июля закону, прежний порядок о погашении в первую и вторую очереди задолженности по процентам и по основному долгу будет сохранен. Ранее после этого учитывалась оплата неустойки, штрафов и пеней, затем погашались проценты за текущий период платежей и сумма основного долга за текущий период платежей.
Теперь же в третью очередь будут погашаться проценты, начисленные за текущий период платежей, далее — сумма основного долга за текущий период платежей, а лишь затем неустойки, штрафы и пени. В законе указано, что очередность погашения долга не может быть изменена сторонами договора потребительского кредита.
Вопрос о порядке погашения долгов в нашей стране — отнюдь не мелкий и не частный. Дело в том, что согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), озвученных в конце прошлого года, неплательщиками по кредитам являются более 21 млн россиян. К концу 2023 года показатель подскочил почти на четверть по сравнению с таким же периодом 2022-го, а общая сумма взысканий вплотную приблизилась к 3 трлн рублей. Всего же сейчас в России, согласно данным ЦБ, ссуды имеют 47 млн человек.
Детали июльского законодательного нововведения и его возможное влияние на кредитный рынок, «МК» попросил прокомментировать экспертов — юристов и финансистов.
Марк Гойхман, аналитик Финансовой академии Capital Skills:
Новация значительно облегчает ситуацию для заёмщиков. В порядке погашения долгов меняется «третья очередь».
Да, долги тоже «стоят в очереди». При просрочке раньше, после погашения прошлой задолженности по процентам и основному долгу, банк забирал деньги в уплату неустоек, пени, штрафов. И только потом могли гаситься текущие ежемесячные платежи. Но при недостаточности сумм у заёмщика дело зачастую не доходило до закрытия этих текущих долгов — всё «съедали» пени и прочие санкции. И тогда увеличивались уже новые задолженности, становились просроченными, а на них, как снежный ком, опять наслаивались пени. Преодолеть такую «вечную» задолженность часто очень нелегко, погашения, казалось, уходили «в никуда», текущий долг не уменьшался.
И вот теперь «подвинули очередь». Ежемесячные платежи будут гаситься до всех пени и неустоек. Это во многих случаях поможет преодолеть «вечный» поток пени, облегчит положение заёмщиков.
А ведь число потребкредитов с просрочкой свыше 90 дней составило 6,87 млн., на сумму более 1 трлн руб., по оценке «Скоринг бюро» на 30 апреля 2024 года. Вот для какой армии заёмщиков важно это нововведение.
Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners:
«Это очень хорошее нововведение для заемщиков, потому что человек, который пытается что-то выплатить при текущей схеме расчетов, зачастую сталкивается с тем, что пени и штрафы будут покрывать любые его попытки погасить основную сумму долга. Таким образом, долг будет расти как снежный ком, ставя человека в то положение, когда у него не останется никакого другого выхода, кроме как оформить банкротство. Такая схема не выгодна никому: ни банкам, которые в итоге могут не получить вообще ничего, если сумма пеней и штрафов для человека неподъемная, ни заемщику, у которого по сути отнимают возможность как-то выйти из положения. Поэтому то, что пени и штрафы можно будет гасить после суммы основного долга — это очень правильное решение, позволяющее заемщику постепенно сокращать “тело” кредита. Его долги не будут расти до бесконечности, а начнут постепенно уменьшаться, даже если платежи происходят не в положенный срок».
Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:
«Закон коснётся заёмщиков банков, хотя не всех, а только тех, кто имеет просрочки по обслуживанию потребительского кредита. В первую очередь он направлен на сокращение “плохих долгов” и предотвращение убытков банков, а также на то, чтобы облегчить условия исполнения обязательств для заёмщиков, у которых в силу определённых обстоятельств возникла просрочка по потребительскому кредиту. Теперь заёмщик может выплачивать штрафы, пени и иные неустойки уже после того, как погасит прошлый непогашенный долг, а потом оплатит текущие проценты. На наш взгляд, такое изменение в процедуре погашения долга и уплаты штрафов будет выгодно и заёмщикам, и самим банкам, поскольку у заёмщика остаётся время, чтобы, например, найти возможность дополнительного заработка для выплаты штрафов за просроченные платежи. В принципе, этот закон позволит в большей степени учитывать права заёмщиков, чем на сегодняшний день, хотя было бы важно, чтобы такие нововведения касались как можно большего числа заёмщиков».