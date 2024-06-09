Еще 17 стран попали в зону риска дефицита продовольствия

Дефицит продовольствия может усугубиться еще в 17 странах мира, в том числе в Йемене, Судане, Южном Судане и секторе Газа.
«Есть документ по числу голодающих — это издаваемый совместно со Всемирной продовольственной программой документ так называемых горячих точек голода…. Такой доклад вышел на днях, и там прогнозируется, что при сохранении нынешних тенденций ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира», — отметил представитель ФАО.
Традиционно горячими точками голода являются Йемен, Судан, Южный Судан, сектор Газа и целый ряд других африканских стран, в которых развернуты вооруженные конфликты, негативные последствия изменения климата и стихийные бедствия.
Цены вверх
В мае в ФАО указывали на то, что уровень мировых цен на продовольствие повысился третий месяц подряд, увеличившись на 0,9% по сравнению с апрелем.
Первое за последние семь месяцев увеличение было зафиксировано в марте. Тогда оно обуславливалось ростом международных котировок растительных масел, молочных продуктов и мяса. В мае ситуация изменилась: рост индекса обусловлен ростом цен на зерновые и молочные продукты.
Котировки на сахар и растительные масла снизились.
Голод тоже вверх
Угроза массового голода в секторе Газа сохраняется из-за продолжения вооруженных действий, можно говорить о масштабном кризисе в продовольственной безопасности, отметил Кобяков.
«Абсолютно (сохраняется угроза массового голода — прим РИА Новости.) Этот прогноз сохраняется в связи с продолжением вооруженных действий, которые негативно сказываются на гражданском населении. Сейчас практически все население сектора Газа находится в третьей-четвертой фазе отсутствия продовольственной безопасности и можно говорить о масштабном кризисе», — отметил собеседник.
Сектор Газа — одна из самых горячих точек голода, с ликвидацией которой борются гуманитарные агентства системы ООН.
В начале апреля Всемирный банк совместно с ООН сообщили, что свыше половины жителей сектора Газа находятся на грани голода, и более 1 миллиона из них остались без домов в результате обострения палестино-израильского конфликта, которое началось осенью 2023 года.
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