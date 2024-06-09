Еще 17 стран попали в зону риска дефицита продовольствия

«Есть документ по числу голодающих — это издаваемый совместно со Всемирной продовольственной программой документ так называемых горячих точек голода…. Такой доклад вышел на днях, и там прогнозируется, что при сохранении нынешних тенденций ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира», — отметил представитель ФАО.