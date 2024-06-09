Эксперт считает, что для энергоперехода нужна перебалансировка от фантастики к реальности

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 8 июня представил ключевой доклад на энергетической панели в рамках ПМЭФ под названием «Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!». В нем он представил анализ текущей разбалансировки энергетического рынка, уделив особое внимание терпящему крах зеленому энергетическому переходу. По мнению Сечина, необходим поиск новых возможностей и путей развития мировой энергетики в рамках многополярного мира.
Фантомы или реальность
Как отметил Валерий Андрианов, доклад стал яркой иллюстрацией того, как надо отделять фантомы от действительности на примере топливно-энергетического комплекса. «И это символично, ибо именно в данной сфере игры в будущее приобрели критический характер, давно перейдя от прекраснодушной маниловщины к крушению основ мирового энергетического комплекса», — подчеркнул он. Эксперт добавил, что позаимствованная на Западе мода на технологический футуризм должна оставаться в фантастических романах, а не становиться доминантой реальных бизнес-планов. Но с зеленым энергопереходом дело обернулось именно так.
Так, в докладе Игорь Сечин напомнил, что климат Земли подвержен объективным законам, присущим любому космическому телу в силу таких объективных факторов, как активность Солнца, его удаленность от Земли, ее угол наклона, взаимодействие с орбитами других планет
Холодный душ для горячих голов
По словам Сечина, накопленный опыт дал понять, что ни цель, ни подготовка энергоперехода не были проработаны в соответствии с реальными потребностями человечества. Несмотря на то, что за последние 20 лет в энергопереход инвестировали около $10 трлн, альтернативные источники так и не смогли заменить традиционное топливо. Ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии. А вот потребление нефти, газа и угля за тот же период суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась.
Углеродное сырье, как добавил Андрианов, несмотря на град обвинений в неэкологичности, по-прежнему везет на себе глобальную энергетику. «А зеленая энергетика, еще фактически находясь в колыбели, пытается задушить традиционные отрасли ТЭК. Точнее, это делают политики, руководствующиеся чисто идеологическими соображениями», — сказал он. По его мнению, не имея собственных рентабельных источников финансирования, альтернативная энергетика, по воле западных политиков, изымает капиталовложения из углеродных отраслей, тем самым ставя мир на грань энергетического голода.
Согласно приведенным в докладе главы «Роснефти» оценкам, к 2030 году для достижения целей Парижского соглашения глобальные расходы на борьбу с изменением климата должны составлять примерно $9 трлн в год или почти 10% мирового ВВП. «За этой цифрой стоят неразведанные и неразработанные месторождения нефти и газа, а значит — жизни нескольких миллиардов людей, которые до сих пор готовят еду на огне. И не от хорошей жизни», — подчеркнул Андрианов. Игорь Сечин в этой связи отметил, что в результате не будет ни зеленой, ни традиционной энергетики.
Запросы общества
Игорь Сечин в докладе привел примеры, что простые граждане и бизнес уже замечают, что климатическая повестка бьет по их карману. Правительства ряда стран ЕС — Германии, Франции, Бельгии, Швеции — уже пытаются спрыгнуть с зеленого поезда, несущегося к обрыву. «Мы уверены, что цели по выбросам будут еще неоднократно пересматриваться», — полагает глава «Роснефти».
В то же время, Андрианов подчеркивает, что в своем анализе глава «Роснефти» не отрицает необходимость глубоких трансформаций в мировой энергетике. «Да, мир не стоит на месте, появляются новые эффективные технологии и источники энергии, которые необходимо внедрять», — поясняет эксперт. Вот только делать это надо не в формате политической кампанейщины и не с использованием кнута для инвесторов и удавки для традиционного ТЭК, а на основе здравого, научно выверенного и справедливого подхода.
Сечин предлагает направить энергопереход на удовлетворение интересов большинства, которое обеспечит рост энергопотребления в ближайшие годы, то есть на интересы развивающихся стран. Развитые страны, представляющие меньшинство населения планеты, уже ответственны за 65% совокупных выбросов, произведенных за последние 200 лет. Между тем объявленная ими программа энергоперехода является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли. «Это, по сути, необъявленные санкции, которые между тем применяются», — рассказал глава «Роснефти», приведя оценку об утечке ресурсов из развивающихся стран в развитые в $240 трлн. с 1990 по 2015 годы.
По мнению Игоря Сечина, «для достижения энергобезопасности надо обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии». При этом необходимо решить три задачи: сокращение вредных выбросов, обеспечение бесперебойности поставок энергии (в том числе из новых источников), а также надежности и удобства использования новых технологий. «В нынешнем своем виде стратегия энергоперехода эти задачи не решает. Значит, настала пора переходить от бездумной зеленой гонки к осторожному и разумному движению вперед», — добавил Андрианов.