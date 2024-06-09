Эксперт считает, что для энергоперехода нужна перебалансировка от фантастики к реальности

По словам Сечина, накопленный опыт дал понять, что ни цель, ни подготовка энергоперехода не были проработаны в соответствии с реальными потребностями человечества. Несмотря на то, что за последние 20 лет в энергопереход инвестировали около $10 трлн, альтернативные источники так и не смогли заменить традиционное топливо. Ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии. А вот потребление нефти, газа и угля за тот же период суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась.