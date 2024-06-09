Эксперт перечислил секреты финансовой удачи по знакам зодиака

Овны — азартные авантюристы, Раки, напротив, осторожны, Водолеи вообще не слишком серьезны относительно финансов.
На что делать ставку каждому из знаков зодиака в мире, который изменился за последние годы значительно. Где их может ждать удача?
— Овен побеждает смелостью, которая приобретает больший вес в условиях конфликтности и стресса, быть бизнесменом-бойцом, как Ирина Хакамада;
— Телец способен выстоять перед информационным хаосом, негативным мнением и сохранить верность выбранной позиции и цели, как это делал Владимир Жириновский;
— Близнецы могут оседлать новые технологии коммуникаций и менять эти технологии молниеносно, с каждым витком развития соцсетей и трендов в общении или построить «земной» бизнес по законам «воздуха», как Дональд Трамп;
— Рак — связать свое дело со сферами образования и инноваций, как Илон Маск;
— Лев — воспользоваться голодом общества по настоящим харизматикам в самых разных сферах, «зажечь», например, в шоу-бизнесе, как певица Мадонна;
— Дева — не просто добиться высот благодаря практичности и дисциплине, как инвестор Уоррен Баффет, но выйти в сферы миссионности, социально ответственного бизнеса;
— Весы — найти уравновешенность жизни на уровне глубокой философии, которая поможет идти и побеждать обстоятельства путем стоика, как это делает Павел Дуров, владелец мессенджера Telegram;
— Скорпион — быть успешным и эффективным в кризисе, как Роман Абрамович;
— Стрелец — следовать не пути денег, а высокой цели, например, пути таланта, как кинорежиссер Стивен Спилберг — а деньги придут, как сопутствующий фактор;
— Козерог — глубоко изучить финансы и социальную иерархию, дойти до высот, ступая земным путем, как бизнесмен Владимир Потанин;
— Водолей — открыть для себя мир ценных бумаг, электронной коммерции или пойти нестандартно в своей сфере, как это сделала, например, Опра Уинфри, создав шоу нового формата,
— Рыбы — доверять интуиции и чувству эстетики, которые, возможно, и сделали самым богатым человеком в рейтинге Forbes французского магната предметов роскоши Бернара Арно.
Знаки Зодиака имеют разный «индекс удачливости», но сложная эпоха вносит в это свои поправки. «Тот же покровитель Козерога, суровый Сатурн, может отказать “подопечному” в “халяве” в мелочах, но зато закалить его для испытаний, которые тот пройдет легче, чем многие другие знаки, “технично”, с опорой на себя», — говорит Гулый.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».