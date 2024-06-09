Эксперт перечислил секреты финансовой удачи по знакам зодиака

Знаки Зодиака имеют разный «индекс удачливости», но сложная эпоха вносит в это свои поправки. «Тот же покровитель Козерога, суровый Сатурн, может отказать “подопечному” в “халяве” в мелочах, но зато закалить его для испытаний, которые тот пройдет легче, чем многие другие знаки, “технично”, с опорой на себя», — говорит Гулый.