ВТБ работает над тем, чтобы начать выплачивать дивиденды раньше запланированного

«Мы понимаем, что прибыльные публичные компании должны платить дивиденды. То, что мы не платим дивиденды, восстанавливая свой капитал, скорее, аномалия, чем в порядке вещей. Мы рано или поздно возвратимся к выплате дивидендов, работаем над тем, чтобы это стало раньше, чем в стратегии», — сказал Пьянов.