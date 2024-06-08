ВТБ работает над тем, чтобы начать выплачивать дивиденды раньше запланированного

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. ВТБ работает над тем, чтобы начать выплачивать дивиденды раньше, чем запланировано в стратегии банка, заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на полях ПМЭФ.
Согласно стратегии банка, первые дивиденды ВТБ заплатит в 2026 году в объеме 80 млрд рублей.
«Мы понимаем, что прибыльные публичные компании должны платить дивиденды. То, что мы не платим дивиденды, восстанавливая свой капитал, скорее, аномалия, чем в порядке вещей. Мы рано или поздно возвратимся к выплате дивидендов, работаем над тем, чтобы это стало раньше, чем в стратегии», — сказал Пьянов.
В конце мая глава ВТБ Андрей Костин на встрече с состоятельными клиентами банка заявил, что не исключает возможности выплаты дивидендов по итогам 2024 года.
В конце апреля банк сообщал, что наблюдательный совет ВТБ рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. ВТБ также не выплачивал дивиденды за 2021 и 2022 годы, из прибыли за 2020 год ВТБ направил на дивиденды 32,74 млрд рублей.
По итогам 2023 года группа ВТБ получила рекордную чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в размере 432,2 млрд рублей после убытка годом ранее.