ВТБ назвал кредит в юанях привилегией для компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Кредит в юанях по-прежнему остается для компаний привилегий, прироста юаневой ликвидности в России не наблюдается. Об этом ТАСС заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на полях ПМЭФ.
«Они по-прежнему остаются привилегией. Строго говоря, прироста юаневой ликвидности в России не наблюдается, в том числе по той причине, что физлица видят стабильный курс рубля и высокие ставки по рублевым сбережениям. При ключевой ставке в 16% и маркетинговых предложениях по депозитам граждане не считают нужным конвертировать сбережения в юань, где ставки ниже», — сказал Пьянов, комментируя ситуацию с кредитами в юанях.
При этом, по словам топ-менеджера, компании, которые стали основным источником юаневой ликвидности, находятся под давлением обязательной продажи валютной выручки. «В этой ситуации получается, что пока не будет серьезного прироста юаневой ликвидности, не будет нового источника для юаневого кредитования», — отметил банкир.