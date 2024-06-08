ВТБ назвал кредит в юанях привилегией для компаний

«Они по-прежнему остаются привилегией. Строго говоря, прироста юаневой ликвидности в России не наблюдается, в том числе по той причине, что физлица видят стабильный курс рубля и высокие ставки по рублевым сбережениям. При ключевой ставке в 16% и маркетинговых предложениях по депозитам граждане не считают нужным конвертировать сбережения в юань, где ставки ниже», — сказал Пьянов, комментируя ситуацию с кредитами в юанях.