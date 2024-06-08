В России полностью запретят вылов воблы

До этого губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявлял о том, что промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море могут надолго запретить. Он отмечал, что эта рыба находится на грани вымирания. За последние сто лет популяция значительно сократилась.