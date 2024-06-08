Турция и Россия заявили о намерении создать в Стамбуле энергобиржу

«Мы провели переговоры по теме, тесно связанной с созданием в стамбульском финансовом центре турецкой энергетической и горнодобывающей биржи. Речь идет прежде всего о разведке, добыче и торговле металлами. У нас была очень обстоятельная встреча. Я надеюсь, что таким образом наше сотрудничество выйдет на более высокий уровень», — приводит слова Байрактара телеканал NTV.