Турция и Россия заявили о намерении создать в Стамбуле энергобиржу

СТАМБУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Турция и Россия планируют создать энергетическую и горнодобывающую биржу в рамках финансового центра в Стамбуле. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар по итогам переговоров на Петербургском международном экономическом форуме с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.
«Мы провели переговоры по теме, тесно связанной с созданием в стамбульском финансовом центре турецкой энергетической и горнодобывающей биржи. Речь идет прежде всего о разведке, добыче и торговле металлами. У нас была очень обстоятельная встреча. Я надеюсь, что таким образом наше сотрудничество выйдет на более высокий уровень», — приводит слова Байрактара телеканал NTV.