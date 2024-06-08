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Турция и Россия заявили о намерении создать в Стамбуле энергобиржу

Речь идет прежде всего о разведке, добыче и торговле металлами, сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.

Источник: Reuters

СТАМБУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Турция и Россия планируют создать энергетическую и горнодобывающую биржу в рамках финансового центра в Стамбуле. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар по итогам переговоров на Петербургском международном экономическом форуме с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

«Мы провели переговоры по теме, тесно связанной с созданием в стамбульском финансовом центре турецкой энергетической и горнодобывающей биржи. Речь идет прежде всего о разведке, добыче и торговле металлами. У нас была очень обстоятельная встреча. Я надеюсь, что таким образом наше сотрудничество выйдет на более высокий уровень», — приводит слова Байрактара телеканал NTV.