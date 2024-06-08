Сечин заявил, что европейцы стали беднее после отказа от российского газа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Европейские домохозяйства из-за почти двукратного роста цен на газ с 2021 по 2023 год стали сокращать потребление газа в беспрецедентных масштабах. В результате этого Европа оказалась перед лицом новой реальности — европейцы стали беднее. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума.
Из-за отказа от российского газа цены на него для домохозяйств в Европе, несмотря на государственные субсидии, почти удвоились с 2021 по 2023 год, отметил Сечин. «Высокая стоимость энергии вынуждает европейские домохозяйства сокращать потребление газа в беспрецедентных масштабах: в результате ценового шока спрос на газ в жилом и коммерческом секторах Европы снизился за два прошлых года более чем на 20% и продолжил падение в этом году. В результате этого, впервые за многие десятилетия Европа оказалась перед лицом новой реальности — европейцы стали беднее», — сказал он.
Сечин добавил, что, по сути, Европа достигает своих целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста. «Продолжение такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии — на кладбище», — считает глава «Роснефти».