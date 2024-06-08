Сечин заявил, что европейцы стали беднее после отказа от российского газа

Из-за отказа от российского газа цены на него для домохозяйств в Европе, несмотря на государственные субсидии, почти удвоились с 2021 по 2023 год, отметил Сечин. «Высокая стоимость энергии вынуждает европейские домохозяйства сокращать потребление газа в беспрецедентных масштабах: в результате ценового шока спрос на газ в жилом и коммерческом секторах Европы снизился за два прошлых года более чем на 20% и продолжил падение в этом году. В результате этого, впервые за многие десятилетия Европа оказалась перед лицом новой реальности — европейцы стали беднее», — сказал он.