Сечин: США ввели незаконные санкции против России и захватили большую долю нефтяного рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Незаконные санкции против Венесуэлы, Ирана и России помогли США захватить значительную долю нефтяного рынка, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Незаконные санкции, введенные США с 2016 года против Венесуэлы, Ирана и России, затронули в общей сложности добычу почти 18 млн баррелей нефти в сутки и помогли США захватить значительную долю рынка. В результате такой политики энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта США», — сказал он.