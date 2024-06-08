Сечин: США ввели незаконные санкции против России и захватили большую долю нефтяного рынка

«Незаконные санкции, введенные США с 2016 года против Венесуэлы, Ирана и России, затронули в общей сложности добычу почти 18 млн баррелей нефти в сутки и помогли США захватить значительную долю рынка. В результате такой политики энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта США», — сказал он.