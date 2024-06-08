Россия и Казахстан договорились о поддержке креативных предпринимателей

«По разным подсчетам, к 2030 году более 10% мирового ВВП будет приходиться на креативные индустрии, при этом само креативное производство все больше смещается с Запада в страны БРИКС+. 8 из 10 стран БРИКС+ включили в свои стратегии развития креативных индустрий пункты об укреплении позиций на мировой арене и развитии международного сотрудничества», — прокомментировал гендиректор ФКИ Игорь Намаконов.