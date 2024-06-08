Россия и Казахстан договорились о поддержке креативных предпринимателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Федерация креативных индустрий (ФКИ) и казахстанский Фонд креативных инициатив и культурного наследия заключили соглашение о партнерстве. Соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС.
Организации планируют обмениваться опытом и содействовать творческим и деловым коллаборациям предпринимателей обеих стран. Предполагается, что партнерство позволит российским и казахстанским креативным предпринимателям эффективнее развивать бизнес в своих странах и укрепить позиции на международном рынке, что в свою очередь будет содействовать экстенсивному развитию креативной экономики на евразийском пространстве.
Также стороны договорились о совместном изучении рынков креативных индустрий и разработке предложений, стратегий и программ по развитию ключевых отраслей. В частности, планируется развитие межстрановых образовательных и просветительских инициатив.
«По разным подсчетам, к 2030 году более 10% мирового ВВП будет приходиться на креативные индустрии, при этом само креативное производство все больше смещается с Запада в страны БРИКС+. 8 из 10 стран БРИКС+ включили в свои стратегии развития креативных индустрий пункты об укреплении позиций на мировой арене и развитии международного сотрудничества», — прокомментировал гендиректор ФКИ Игорь Намаконов.
По его словам, развитие международного сотрудничества с дружественными странами, и особенно — с ближайшими соседями, всегда было в числе приоритетов профессиональной ассоциации. Россия и Казахстан, по его мнению, имеют огромный потенциал в креативной сфере.
Как отметила председатель попечительского совета фонда Дина Абдрахмет, соглашение двух организаций создаст мощный задел для плодотворного сотрудничества.
«Мы положили начало первому успешному опыту международного сотрудничества для поддержки креативных индустрий между Россией и Казахстаном, а самое главное — создали базу для обмена опытом и коллаборации наших национальных креативных предпринимателей и продвижения инновационных решений и креативных продуктов на международных рынках», — сказала она.
По ее словам, такое партнерство поможет укрепить позиции креативных профессионалов России и Казахстана за рубежом и одновременно обогащать местные творческие сообщества новыми идеями.