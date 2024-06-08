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Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры Москвы

Стоимость месяца аренды самой дорогой квартиры в Москве составляет 2,9 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Restate.ru.

Источник: РИА "Новости"

В такую цену оценили пятикомнатную квартиру в элитном жилом комплексе на Патриарших прудах. В квартире есть гостиная, столовая, спальни с санузлами, гардеробные, кабинет и кухня с баром.

Также арендаторы смогут воспользоваться построчной, кладовой и отдельной гардеробной в холле.

Дизайн квартиры разработан по авторскому проекту архитектурного бюро, она обставлена дизайнерской мебелью и элитной бытовой техникой.

В самом доме, где расположена квартира, кроме дизайнерского лобби, есть библиотека с каминными залом, игровая зона для детей, спортивный зал и фитнес.