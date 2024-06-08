Пшеница сжимается. Как скажется на российском рынке временный отказ Турции от импорта

Объявленный Турцией запрет на импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября не должен повлиять на российских экспортеров, заявила 7 июня глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, комментируя решение турецкого регулятора. «Мы торгуем с большим количеством стран, наша пшеница нужна в большом количестве стран», — пояснила она (цитата по «Интерфаксу»).
Россия занимает первое место среди стран, откуда Турция ввозит зерно. По данным российского Союза экспортеров зерна, эта страна с июля 2023 года, начала текущего сельскохозяйственного сезона, по май 2024 года закупила 6,5 млн тонн пшеницы из РФ, что на 23% меньше по сравнению с предыдущим периодом. В то же время, по данным союза на апрель 2024 года, в общем объеме экспорта российской пшеницы Турция занимает второе место после Египта. В топ-5 стран, куда РФ отправляет урожай зерновых, входят также Бангладеш, Пакистан и Алжир.
По данным «Русагротранса», с июля 2023 года по май 2024 года Россия экспортировала 50,5 млн тонн пшеницы, что на 5 млн тонн больше сезон к сезону.
По итогам всего текущего сезона, заканчивающегося в июне, экспорт пшеницы может достичь рекордных 54,4 млн тонн.
Министерство сельского и лесного хозяйства Турции, объявляя о временном запрете импорта пшеницы их всех стран, объяснило это поддержкой местных агропроизводителей, испытывающих трудности со снижением внутренних цен из-за больших запасов зерна, сделанных страной в прошлые периоды. Сейчас объем стоков в Турции превышает 9 млн тонн, говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
Временный запрет на ввоз в Турцию пшеницы может сыграть на руку и российской стороне. Как заявила Оксана Лут, урожай в новом сезоне будет существенно меньше из-за плохой погоды, «поэтому никакого негатива (для российских экспортеров.— “Ъ”) это иметь не будет».
По прогнозам гендиректора «Прозерна» Владимира Петриченко, в предстоящем сезоне Россия отправит на экспорт пшеницы на 20 млн тонн меньше, чем в текущем сезоне.
Для мирового рынка это намного серьезнее, чем временный запрет импорта в Турцию, добавляет эксперт.
В то же время, по словам Эдуарда Зернина, участники рынка не ожидали подобного решения со стороны турецкого регулятора. Это негативно скажется на российских агропроизводителях и экспортерах, не исключает он. Решение Турции может привести к снижению мировых цен на пшеницу и, соответственно, торможению российского зернового рынка, считает Владимир Петриченко. Между тем закупочные цены российских трейдеров начали снижаться еще до запрета ввоза пшеницы в Турцию. По данным директора «Совэкона» Андрея Сизова, с 1 по 7 июня они снизились на 13%, до 16 тыс. руб. за тонну. При этом эксперт не исключает, что Турция вернется к активным закупкам и раньше 15 октября, поскольку экономика страны сильно зависит от мукомольного производства, чья продукция экспортируется в большом объеме.
Как раз сейчас турецкие предприятия пытаются нарастить вывоз из страны муки, произведенной исключительно из местной пшеницы, отмечают в «Русагротрансе». Там добавляют, что на фоне рекордного урожая страна экспортировала в этом сезоне рекордный объем муки — 5,4 млн тонн, что на 6% больше год к году. По словам гендиректора ИКАР Дмитрий Рылько, экономика Турции находится сейчас в затруднительном положении, поэтому страна вынуждена наращивать приток валюты за счет увеличения экспорта той же муки.
Господин Сизов считает, что временные ограничения со стороны Турции заметно не скажутся на мировом балансе пшеницы в новом сезоне, который ожидается весьма напряженным.
Тем не менее, добавляет он, экспортные цены российского зерна могут снизиться, но незначительно из-за роста внутреннего рынка и укрепления рубля. Снижение мировых цен на зерно необязательно приведет к сокращению стоимости российского урожая, считает господин Рылько. В этом случае, добавляет он, властям придется задуматься о снижении экспортной пошлины.