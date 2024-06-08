Пшеница сжимается. Как скажется на российском рынке временный отказ Турции от импорта

В то же время, по словам Эдуарда Зернина, участники рынка не ожидали подобного решения со стороны турецкого регулятора. Это негативно скажется на российских агропроизводителях и экспортерах, не исключает он. Решение Турции может привести к снижению мировых цен на пшеницу и, соответственно, торможению российского зернового рынка, считает Владимир Петриченко. Между тем закупочные цены российских трейдеров начали снижаться еще до запрета ввоза пшеницы в Турцию. По данным директора «Совэкона» Андрея Сизова, с 1 по 7 июня они снизились на 13%, до 16 тыс. руб. за тонну. При этом эксперт не исключает, что Турция вернется к активным закупкам и раньше 15 октября, поскольку экономика страны сильно зависит от мукомольного производства, чья продукция экспортируется в большом объеме.