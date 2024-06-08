Инвестор из Китая вложит в предприятие по переработке мяса в Калмыкии свыше 2,5 млрд руб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Компания «Сян махан» из Китая, построившая в Элисте предприятие по глубокой переработке мяса и мясной продукции на сумму свыше 1,5 млрд рублей, намерена дополнительно инвестировать в проект 1 млрд рублей для увеличения объемов производства. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава региона Бату Хасиков.
«Наша республика занимает лидирующие позиции по поголовью мелкого и крупного рогатого скота в России, поэтому выбор инвестором Калмыкии логичен. Мы завершаем с китайскими партнерами инвестпроект “Сян махан” по глубокой переработке мяса и мясной продукции. Объем инвестиций в построенное предприятие превысил 1,5 млрд рублей, дополнительно к этому будет вложен еще 1 млрд рублей для реализации второго этапа проекта для увеличения объемов переработки. То есть общая мощность комбината составит 17 тыс. тонн мяса в год», — сказал он.
Первую линию предприятия планируется запустить летом, завод будет перерабатывать мясо как крупного рогатого скота, так и мелкого. Это позволит создать около 150 рабочих мест, уточнил Хасиков.
«Благодаря господдержке МСП, реализации индивидуальной программы социально-экономического развития мы создали в регионе ряд локальных предприятий по переработке мяса, они успешно работают. Наши земляки сейчас делают вкуснейшую тушенку, колбасы, полуфабрикаты и так далее, которые славятся за пределами региона. В советские годы предприятия Калмыкии были популярны на всю Россию, и при поддержке наших партнеров из Китая мы будем возрождать былую славу республики как производителя. Запуск предприятия “Сян махан” — еще один шаг на пути к реализации аграрно-индустриальной модели развития региона, к которой мы стремимся», — добавил руководитель региона.
Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Мясо из степного региона известно исключительными вкусовыми качествами далеко за его пределами, оно ценится гурманами. В Калмыкии практикуется естественный выпас животных в степи, где более двухсот видов трав. Из-за жаркого солнца они превращаются в естественный концентрат полезных веществ, с минимумом лишней влаги, что обеспечивает мясу вкус и аромат без применения каких-либо промышленных технологий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.