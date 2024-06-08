Инвестор из Китая вложит в предприятие по переработке мяса в Калмыкии свыше 2,5 млрд руб

«Благодаря господдержке МСП, реализации индивидуальной программы социально-экономического развития мы создали в регионе ряд локальных предприятий по переработке мяса, они успешно работают. Наши земляки сейчас делают вкуснейшую тушенку, колбасы, полуфабрикаты и так далее, которые славятся за пределами региона. В советские годы предприятия Калмыкии были популярны на всю Россию, и при поддержке наших партнеров из Китая мы будем возрождать былую славу республики как производителя. Запуск предприятия “Сян махан” — еще один шаг на пути к реализации аграрно-индустриальной модели развития региона, к которой мы стремимся», — добавил руководитель региона.