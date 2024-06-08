«Интер РАО» хочет участвовать в отборах строительства генерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. «Интер РАО» хочет участвовать в конкурсных отборах на строительство новой генерации в энергодефицитных районах Сибири и юга, будет анализировать условия проведения. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Дрегваль.
Он отметил, что компания будет выходить на конкурс с отечественным оборудованием.
«Ждем и Сибирь, и юг. Все зависит от тех условий, которые будут приняты. Когда конкурс будет объявлен, там условия будут определены. Мы после этого все проанализируем еще раз, все риски взвесим, экономику просчитаем, только потом примем решение. Лучше дождаться факта объявления конкурса», — сказал глава компании.
Комментируя выбор оборудования, Дрегваль отметил, что компания выступает за российское оборудование в силу ряда причин, в том числе из-за проблем на Джубгинской и Сочинской ТЭС с уникальным оборудованием. «Будем работать с ним столько, сколько сможем, но ремонтировать его у нас нет пока возможности. Прорабатываем механизмы, конечно, стараемся, ищем разные пути, но пока, к сожалению, не получается», — сказал он, добавив, что станции не удастся заявить на конкурсный отбор мощности. При этом компания, по словам гендиректора, не имеет права выводить их до окончания срока договора о предоставлении мощности.