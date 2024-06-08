«Интер РАО» хочет участвовать в отборах строительства генерации

Комментируя выбор оборудования, Дрегваль отметил, что компания выступает за российское оборудование в силу ряда причин, в том числе из-за проблем на Джубгинской и Сочинской ТЭС с уникальным оборудованием. «Будем работать с ним столько, сколько сможем, но ремонтировать его у нас нет пока возможности. Прорабатываем механизмы, конечно, стараемся, ищем разные пути, но пока, к сожалению, не получается», — сказал он, добавив, что станции не удастся заявить на конкурсный отбор мощности. При этом компания, по словам гендиректора, не имеет права выводить их до окончания срока договора о предоставлении мощности.