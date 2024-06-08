Эрдоган прогнозирует экспорт Турции в 2024 году в объеме $267 млрд

СТАМБУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Объем экспорта Турции в 2024 году прогнозируется на уровне $267 млрд по сравнению с $255,4 млрд в 2023 году. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями Ассамблеи экспортеров в Стамбуле.
«К концу 2024 года мы обязательно увеличим экспорт товаров до $267 млрд», — сказал он. Эрдоган напомнил, что в мае этот показатель достиг рекордных $24,1 млрд. Рост в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил 11,4%.
По словам президента, проводимая с 2023 года программа экономической стабилизации приносит свои плоды. Свидетельством тому является рост валютных резервов Центробанка на $45,2 млрд, до $143,6 млрд. «Турецкая экономика делает твердые шаги к намеченным целям, вступая в период дезинфляции. После завершения этого процесса экономика Турции попадет в совершенно другую лигу», — заверил Эрдоган.
В мае инфляция в Турции составила 75,45% в годовом исчислении. Глава Минфина Мехмет Шимшек ранее заявлял, что худшее для экономики республики осталось позади, она вступает в процесс дезинфляции, а снижение темпа инфляции начнется в июне.