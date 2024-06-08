Эрдоган прогнозирует экспорт Турции в 2024 году в объеме $267 млрд

СТАМБУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Объем экспорта Турции в 2024 году прогнозируется на уровне $267 млрд по сравнению с $255,4 млрд в 2023 году. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями Ассамблеи экспортеров в Стамбуле.