Турция может ограничить импорт пшеницы

Согласно данным «Русагротранса», которые приводит Reuters, с июля 2023 года по май 2024 года Россия экспортировала 50,5 млн тонн пшеницы, что на 10 млн тонн больше аналогичного периода прошлого сезона. По итогам всего сезона, который заканчивается в июне, экспорт может достичь рекордные 54,4 млн тонн пшеницы, прогнозировали аналитики.
По данным Союза экспортеров зерна, на середину апреля Турция была вторым покупателем российской пшеницы в этом сезоне. Первое место занимал Египет, третье — Бангладеш, в пятерку импортеров также входят Пакистан и Алжир. Хотя господин Зернин замечает, что в натуральном выражении поставки зерна в Турцию сократились на 23% к прошлому сезону, достигнув по итогам мая 6,5 млн тонн. По его словам, российские экспортеры замещают эти объемы растущими поставками в азиатские страны.
Эдуард Зернин обращает внимание на то, что Зерновому агентству Турции (TMO) удалось сформировать значительные запасы, более 9 млн тонн, и сейчас вероятно будет реализовывать этот объем. Директор «Совэкона» Андрей Сизов предполагает, что решение турецких властей связано со стремлением поддержать локальных сельхозпроизводителей, позволив им реализовать собственный урожай. На рынке считают, что запрет связан с ростом мировых цен на пшеницу в последнее время, в том числе из-за рисков в отношении российского урожая. По данным «Совэкона», которые приводит Reuters, на 3 июня средние цены на российскую пшеницу с 12,5% протеином выросли до $252−255 за тонну (FOB) против $242−246 за тонну неделей ранее.
Впрочем, Андрей Сизов сомневается, что вводимые ограничения существенно поменяют конъюнктуру на рынке, напоминая, что Турция регулярно предпринимает подобные шаги. Так в 2023 году, перед президентскими выборами, действовали заградительные импортные пошлины, говорит он. Эксперт поясняет, что Турция выступает крупнейшим экспортером муки в мире и в дальнейшем вероятно вынуждена будет открыть рынки для поставки импортного сырья. Это позволит сохранить значительный объем продаж в том числе российским экспортерам.