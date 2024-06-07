Турция может ограничить импорт пшеницы

Эдуард Зернин обращает внимание на то, что Зерновому агентству Турции (TMO) удалось сформировать значительные запасы, более 9 млн тонн, и сейчас вероятно будет реализовывать этот объем. Директор «Совэкона» Андрей Сизов предполагает, что решение турецких властей связано со стремлением поддержать локальных сельхозпроизводителей, позволив им реализовать собственный урожай. На рынке считают, что запрет связан с ростом мировых цен на пшеницу в последнее время, в том числе из-за рисков в отношении российского урожая. По данным «Совэкона», которые приводит Reuters, на 3 июня средние цены на российскую пшеницу с 12,5% протеином выросли до $252−255 за тонну (FOB) против $242−246 за тонну неделей ранее.