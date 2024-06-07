«Северсталь» вложит 10 млрд рублей в модернизацию производства трубного проката

«Планируется создать высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места. Отечественные предприятия нуждаются в большом количестве высококачественной стали, предприятие готово обеспечить этот запрос. “Северсталь” вложит порядка 10 млрд рублей в развитие производства в Колпино», — говорится в сообщении.
Это позволит создать дополнительно до 150 рабочих мест, сообщили в пресс-службе компании.
В листопрокатном цехе также планируется установка делительных ножниц на участках линии стана 5 000 и линии резки, правильного пресса для правки толстолистового проката. В цехе по производству труб большого диаметра планируется техническое перевооружение инспекционной площадки на участке покрытий и установка дополнительного оборудования для доработки труб.
«Новые проекты позволят увеличить выпуск толстого листа до более чем 1 млн тонн в год на стане 5 000. Модернизация листопрокатного цеха повысит качество и объемы производства штрипса для российских трубных компаний, что поможет устранить дефицит толстого листа на рынке. Эти проекты также оптимизируют работу цеха и позволят быстро реагировать на изменения спроса на трубы большого диаметра», — отметил Алексей Мордашов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.