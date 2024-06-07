«Северсталь» вложит 10 млрд рублей в модернизацию производства трубного проката

«Новые проекты позволят увеличить выпуск толстого листа до более чем 1 млн тонн в год на стане 5 000. Модернизация листопрокатного цеха повысит качество и объемы производства штрипса для российских трубных компаний, что поможет устранить дефицит толстого листа на рынке. Эти проекты также оптимизируют работу цеха и позволят быстро реагировать на изменения спроса на трубы большого диаметра», — отметил Алексей Мордашов.