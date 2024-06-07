Рост ВВП России до 2030 года: о чем говорят представители власти

Он призвал создать комфортные и предсказуемые условия для отечественного бизнеса. По его словам, сейчас соотношение бизнеса и госвложений в инвестиции составляет около 80 на 20. Объем инвестиций в структуре ВВП России примерно такой же, как в развитых странах — 20−22% и держится он уже в течение многих лет, а в развивающихся странах эта доля составляет 30−40%, напомнил он.