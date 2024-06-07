Рост ВВП России до 2030 года: о чем говорят представители власти

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил журналистам, что рост пока идет в рамках прогноза. При этом по четырем месяцам рано делать выводы при существующей волатильности, но «2,8% по году — это хорошие темпы роста».
Он также отметил, что экономика адаптируется и продолжает расти в условиях достаточно высоких процентных ставок.
Выше и выше
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин считает, что рост в этом году может быть выше трех процентов.
«Можем», — сказал он в ответ на вопрос журналистов, способна ли отечественная экономика продемонстрировать в 2024 году рост выше трех процентов.
Комментируя вопрос о перспективах сохранения Россией четвертого места среди экономик мира по показателям паритета покупательной способности, Орешкин заявил, что «Юго-Восточная Азия будет нас подпирать снизу, и в этом плане нужно становиться лучше, сильно прогрессировать».
Вице-премьер РФ Александр Новак также ожидает роста ВВП выше уровня в три процента в год. Он отметил, что это амбициозная, но достижимая задача. Ключевое значение для ее реализации имеет рост инвестиций.
Он призвал создать комфортные и предсказуемые условия для отечественного бизнеса. По его словам, сейчас соотношение бизнеса и госвложений в инвестиции составляет около 80 на 20. Объем инвестиций в структуре ВВП России примерно такой же, как в развитых странах — 20−22% и держится он уже в течение многих лет, а в развивающихся странах эта доля составляет 30−40%, напомнил он.
Новак считает, что стимулировать инвестиции нужно на системном уровне и через конкретные меры поддержки.
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