Решетников: кабмин обсуждает, как преобразовать НДПИ в постоянно действующий windfall tax

«Мы как, как обычно, долго прорабатываем, но решение принимаем в очень достаточно такие сжатые сроки. У нас есть 2−3 недели для того, чтобы докрутить то, что сейчас больше всего вызывает озабоченность у бизнеса. И, честно говоря, то, что нас тоже беспокоит, это НДПИ, конечно, потому что мы такой важный шаг сейчас делаем. Мы привязываем, мы делаем из НДПИ постоянно действующий, ну или, вернее, хотим сделать из НДПИ постоянно действующий windfall tax, чтобы вот не бегать с этими экспортными пошлинами», — сказал Решетников.