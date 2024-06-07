Путин заявил о необходимости сокращения доли импорта до 17% ВВП к 2030 году

Так, в 2019 году импорта достигала 26% ВВП. Через четыре года, в 2023 году, показатель составил 19% ВВП или 32 трлн руб.
Долю импорта в российской экономике необходимо уменьшить до 17% ВВП к 2030 году, заявил президент.
Достижение этой цели требует усилий и на внешнем, и на внутреннем рынках, отметил президент.
«Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивание производственных мощностей и повышение конкурентоспособности российской продукции», — отметил Путин.
Сокращение импорта, отметил президент, должно происходить не за счет барьеров, а благодаря конкурентным производствам нашей страны, которые готовы обеспечивать потребности внутреннего рынка.
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