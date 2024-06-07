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Путин заявил о необходимости сокращения доли импорта до 17% ВВП к 2030 году

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании ПМЭФ отметил, что экономика страны сохраняет хорошую динамику в сфере сокращения ввоза импортных товаров.

Источник: РИА "Новости"

Так, в 2019 году импорта достигала 26% ВВП. Через четыре года, в 2023 году, показатель составил 19% ВВП или 32 трлн руб.

Долю импорта в российской экономике необходимо уменьшить до 17% ВВП к 2030 году, заявил президент.

Достижение этой цели требует усилий и на внешнем, и на внутреннем рынках, отметил президент.

«Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивание производственных мощностей и повышение конкурентоспособности российской продукции», — отметил Путин.

Сокращение импорта, отметил президент, должно происходить не за счет барьеров, а благодаря конкурентным производствам нашей страны, которые готовы обеспечивать потребности внутреннего рынка.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»