Путин счел ошибочной приватизацию в 1990-е годы

«Не думаю, что это целенаправленно делалось с какими-то криминальными целями, да, во многом это было ошибочно», — отметил российский лидер.
Он напомнил, что процесс приватизации запустили, основываясь на мнении экономистов, которые говорили о том, что «нужно приватизировать все что угодно как можно быстрее».
Глава государства обратил внимание, что легальные решения приватизации конца ХХ века «нельзя трогать», речь идет только о пересмотре результатов «жульнических схем».
Он также назвал органы власти среди эффективных собственников.
«Оказалось, что и государство может быть все-таки эффективным собственником», — сказал Путин, уточнив, что это демонстрируется в таких отраслях, которые связаны с крупными инвестициями.
До этого Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок для ликвидации.